أفضل الجياد العربية في العالم تشارك في «دولية أبوظبي للخيول العربية»



تستضيف ساحة الاتحاد المرموقة في جزيرة ياس خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري بطولة أبوظبي الدولية للخيول العربية، ويمثل هذا الحدث المرحلة الثانية، وسيتبع بسلسلة تتألف من سبع جولات لعام 2024، ومن المتوقع أن تقدم البطولة عرضاً مميزاً يفوق التوقعات.

وسيتنافس المشاركون من جميع أنحاء العالم للحصول على أعلى درجات الشرف والتميز، لا سيما في ظل خلفية استعراض مشاهد الخيل العربية الأصيلة في العاصمة أبوظبي النابضة بالحيوية. وتهدف البطولة إلى تعزيز وإظهار مفاهيم ومميزات الجياد العربية، التي تتسم بوجهها المصقول، وأنفها اللامع، وذيلها المرتكز، على المسرح العالمي في استعراض لشكل الجياد الفريد؛ ما يتيح للبطولات العربية أن تنمو وتزدهر بنزاهة.

وتتزامن هذه المرحلة من البطولة جنباً إلى جنب مع بطولة الخيل العربية الدولية لجمال الخيل (تايتل A) في أبوظبي.

من جانبه، أشار فالح محمد النصر في حديثه إلى أن الإمارات تتميز بإرث غني ومميز في تربية أبطال العالم من الخيول العربية الأصيلة؛ ما يجعلها الوجهة المثالية لاستضافة البطولة، خصوصاً بعد نجاح البطولة الافتتاحية في قطر، وهذا يجعلنا على يقين بأننا موعودون ببطولة استثنائية ليس لها مثيل، تترقبها الأنظار في العاصمة أبوظبي.

تتكون لجنة التحكيم من خبراء من جميع أنحاء العالم يتبعون في عملية التحكيم خمسة معايير، هي: النوع، والرأس والرقبة، والجسم والسطح، والأرجل، والحركة، حيث تبلغ كل قيمة من المعايير 20 نقطة، بشرط أن لا تتجاوز بحد أقصى 100 نقطة، حيث ستجمع الخيول النقاط على مدى البطولة لتساعدها على التأهل والفوز، ولأول مرة في العالم سيتمكن العارضون من جمع النقاط على مدار الجولات، حيث سيتمكن أكثر عارض حاصل على أعلى عدد من النقاط من الفوز بجائزة تقدر قيمتها بنحو 50000 يورو، كما يمكن للحضور من الملاك والخبراء في هذا المجال متابعة المنافسة الرائعة التي تستعرض أروع الخيول العربية في المنطقة.

يبدأ العرض الساعة 11:00 صباحاً من يوم 22 إلى 24، ومن الساعة 4:00 مساءً في اليوم الأخير، حيث سيتم تتويج الأبطال.

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