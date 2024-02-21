سلطان النيادي يشارك في تدريبات منتخب الجوجيتسو ويطّلع على آخر استعداداته للاستحقاقات القادمة



زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة للشباب، مركز التدريب التابع لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في مدينة محمد بن زايد، حيث شارك معاليه في تدريبات لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للجوجيتسو واطّلع على استعداداتهم الجارية لتمثيل الدولة في عدد من أبرز البطولات القارية والعالمية خلال الأشهر المقبلة.

وأشاد معاليه خلال الزيارة بقيم الانضباط والالتزام والتفاني التي يتحلى بها أبطال المنتخب الوطني، وذلك بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي ولاعبات المنتخب.

إنجازات

ووجه معاليه كلمة للاعبين واللاعبات حثهم فيها على مواصلة بذل الغالي والنفيس للظهور بالمستوى المشرّف، والحفاظ على مكتسبات العقد الماضي من الإنجازات، لافتاً إلى أن إنجازات المنتخب التي تحققت في الأعوام الأخيرة، تعكس ريادة الإمارات ومكانتها المتقدمة على خارطة الرياضة العالمية، وتربعها على قمة آسيا والعالم في الأعوام الماضية، مؤكداً أنه خلف هذه الإنجازات، دعم لامحدود من القيادة الرشيدة إيماناً منها بقدرات أبنائها، ومجلس إدارة اتحاد مميز يعتمد استراتيجيات مدروسة ويتابع تطور الأداء، وفريق عمل لا يعرف المستحيل ويوجه بوصلته دائماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

تجربة

وحرص معاليه على التحدث مع اللاعبين واللاعبات حول خلاصات تجربته الملهمة التي قادته إلى تحقيق جانب من أحلامه على الصعيدين الفردي والمهني، مؤكداً أن الأحلام مهما ظنّ البعض أنّها بعيدة المنال، إلا أنها تصبح أقرب إلى الواقع في ظل دعم القيادة الرشيدة والعمل الدؤوب والإرادة الصلبة.

وقال معاليه: «بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والرؤية الثاقبة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أصبحت دولة الإمارات أكبر منتج لمواهب الجوجيتسو، وأبرز وجهة لاستقطاب نخبة المحترفين من مختلف دول العالم، وأصبحنا نمتلك منتخباً وطنياً قادراً على الإبهار والمنافسة على كافة المستويات وفي الفئات العمرية المختلفة، وبات أبناؤنا وبناتنا يشكلون المرشحون الأقوى للفوز في كل بطولة واستحقاق».

ترحيب

بدوره رحّب محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد بزيارة معالي وزير الشباب، لافتاً إلى أن مثل هذه الزيارات من المسؤولين المؤثرين، تنعكس بشكل إيجابي كبير على لاعبي المنتخب والجهاز الفني. وعبّر الظاهري عن امتنان أسرة الاتحاد والمنتخب للدعم والتشجيع المتواصل من معاليه للشباب وللرياضيين، الذي لا يزيدهم إلا إصراراً على تمثيل الوطن وتشريفه في كل المناسبات.

وقال لاعب المنتخب الوطني محمد السويدي: «نحن محظوظون بهذه الزيارة لمعالي وزير الشباب، وهي مبادرة قيّمة كونها ترتبط بشخصية ملهمة، وذات ارتباط وثيق باللعبة. نحن مقبلون على مرحلة مهمة للمنتخب، ونحن أكثر إصراراً من أي وقت مضى على بذل قصارى جهدنا في الاستحقاقات المقبلة، وهدفنا ترسيخ تفوق الإمارات على الساحة العالمية».

ويعتبر معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أول من مارس رياضة الجوجيتسو في الفضاء على مستوى العالم، وكان ذلك أثناء قيامه بمهمته الوطنية في وكالة الفضاء الدولية، حيث حملت مبادرته العديد من الجوانب الإيجابية كالتعريف برياضة الجوجيتسو وأهميتها، وإبراز دور الدولة في نشر اللعبة وجعل ممارستها هدفاً للأجيال الجديدة، لما لها من فوائد على كافة الأصعدة البدنية والذهنية والنفسية والشخصية.

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