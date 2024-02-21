تعيين محمد يوسف مساعداً للمدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، تعيين محمد يوسف مساعداً للمدير الفني للاتحاد، ومشرفاً على منتخبات الشباب والناشئين.

وذكر اتحاد الكرة المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أن مجلس الإدارة قرر اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن، وكذلك الموافقة على دعم بعض فرق الكرة النسائية.

كما قرر الاتحاد مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة والموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ووافق اتحاد الكرة المصري على إقامة معسكر لمنتخب الشباب (مواليد 2005)، والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر، إلى جانب الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للناشئين (مواليد 2008)، وخوض مواجهتين وديتين في مصر.

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