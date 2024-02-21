لنحمِ التراث من الحب القاتل

قضايا التراث والموروث متنوعة وعديدة، وتبدأ من المحافظة عليه إلى تطوير الآليات لتنمية الشعور المجتمعي وزيادة الإقبال والاهتمام به من كافة الأعمار والمستويات، وصولاً لتنقيته مما علق به من تشويه ونظرة قاصرة أو حتى من دخول أساليب وكلمات بعيدة كلياً عن عبق الماضي العربي الأصيل وغريبة عن البيئة التراثية المحلية.

فإرث الآباء والأجداد غير محتاج لمساحيق حديثة نزيّنه بها، فنحن نقبل به كما هو بعبقه الجميل ومكانته في أرواحنا، ولا نريد خلطه بمفاهيم غربية أو حديثة، كما أن استخدام وسائل وطرق لا تنتمي لبيئة الموروث نفسه بهدف تقريبه أو إيصاله للجمهور قد يكون له آثار عكسية وتؤدي إلى الفشل والتراجع، والشواهد في هذا المجال عديدة ومتنوعة على سبيل المثال يقام حفل غنائي تستخدم فيه الموسيقى الغربية بمناسبة افتتاح متحف أو قرية تراثية، لكن المعضلة لا تتوقف عند هذا الجانب المؤقت الذي ينتهي بانتهاء المناسبة، بل هناك ممارسات وكلمات التصقت بالتراث وأصبح البعض يعتقد أنها من صميم اللغة العربية بل من عبق الماضي والزمن السحيق، من الشواهد في هذا السياق استخدام كلمة فلكلور، وأصل هذه التسمية جاء من اللغة الألمانية (Volkskunde) ومعنى هذه الكلمة – الترجمة - في اللغة العربية (علم الشعوب) وببساطة متناهية كلمة التراث تعطي نفس المعنى إذا لم تكن أعم وأشمل منها، فكيف دخلت هذه الكلمة وبات يتم تداولها على نطاق واسع وكبير، بل حتى المتخصصين في مجال الموروث الشعبي يستخدمونها في مؤلفاتهم وبحوثهم العلمية، وخاصة عند الحديث عن الفن الغنائي الشعبي.

يحتاج الدارسون والمختصون في مجال العلوم التاريخية والتراثية للبحث والتقصي في قاموسنا العلمي على كلمات ومفاهيم أخرى قد تكون تسربت واندمجت في العمق المعرفي العربي وباتت جزءاً من التفكير واللغة لدينا. قد يقول قائل: إن من خصائص اللغة العربية قوتها وقدرتها على تكييف المفردات وصبغها ودمجها باللغة الأصلية – العربية – دون تأثير على جوهر ونقاء لغة القرآن، بل قد يجد هذا القول شواهد كثيرة للاستدلال تم خلالها استخدام مفردات غير عربية، في أشعار وقصائد عربية لشعراء منذ أكثر من ألف عام كالمعلقات وغيرها مما وصل إلينا. وهذا القول صحيح، لكننا أيضاً لا نتحدث هنا عن مواضيع عامة ومعاصرة كالحاسب الآلي الذي تحول مسماه إلى كمبيوتر، بل نتحدث عن موضوع متخصص بالتراث والموروث، بمعنى أدق نحن نتحدث عن الأصالة ونقاء هذا الموروث، لذا لا نحتاج لتوصيفه بمفردات غريبة وبعيدة عن جوهره وعمقه.

الاهتمام بالتراث ليس بإقامة الندوات التي لا يحضرها سوى المهتمين، أو بتنظيم مؤتمرات تُلقى فيها بحوث ودراسات ذات طابع ولغة علمية – رغم أهمية هذه الفعاليات - كذلك ليس بمعلومات جامدة نلقيها وكأننا نحاول التخلص منها، بل باستخدام ذكي ومشوق لكسب الجمهور، خاصة الشباب والفتيات، بإدخال التراث في حياتنا اليومية بمنتجات تباع بأسعار زهيدة فيها أشكال لبعض التحف الأثرية أو مدون عليها بعض الحكم من التاريخ المحكي القديم، وتضمين مواضيع أو قصص طريفة ومعبرة عن التراث تكون بمنهجية وأسلوب تربوي جذاب في المناهج الدراسية. لا تساورني الشكوك أن العقول لديها من الأفكار الخلابة والجميلة والمشوقة ما يعد ثروة حقيقية في هذا المجال، لكن من المهم معرفة كيف نستقطبها وننتجها ونوظفها لخدمة نشر تراثنا والتعريف بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة.