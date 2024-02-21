واشنطن لمحكمة العدل الدولية: لا لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية دون ضمانات

شدّدت الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

وبدأت جلسات الاستماع الاثنين، بشهادات مدتها ثلاث ساعات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، غير أن واشنطن دافعت عن حليفتها.

وقال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد فيسيك: "لا يجب أن تخلص المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة قانونًا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".

وأضاف: "أي تحرّك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلّب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل".

وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على الدولة العبرية.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عندما شنّ مقاتلون من حماس هجومًا على جنوب إسرائيل قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردّت إسرائيل على الهجوم متوعّدة بـ"القضاء" على حماس وهي تنفّذ مذاك حملة قصف مكثّف على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أسفر عن مقتل 29313 شخصا في غزة حتى الآن، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأكّد فيسيك أن أعمال العنف هذه "تعزز تصميم الولايات المتحدة على التوصل بصورة عاجلة إلى سلام نهائي" لكن "المفاوضات هي الطريق إلى السلام الدائم".

من جهته، قال ممثل فرنسا دييغو كولاس: "لا يمكن الاعتراف بأي شكل من أشكال ضم الأراضي حتى ولو جزئيًا، بموجب القانون الدولي".

وأكّد "دعم فرنسا المستمر

لحل الدولتين عن طريق التفاوض"، داعيًا إلى إعادة إطلاق "حاسمة وذات مصداقية" لعملية السلام.

ضعف الموقف الأمريكي

تعليقًا على هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء: "أعتقد أن المداخلة ليست بجديدة، مداخلة فيها بُعد سياسي أكثر من قانوني"، معتبرًا أن مداخلة واشنطن "تؤكد ضعف الموقف الأمريكي حيال ما يتم مناقشته هنا في محكمة العدل الدولية".

ولفت إلى أن واشنطن أصرّت على أن يُطرح النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "في منتديات أخرى وليس هنا".

وأضاف "لقد حاولنا على مدار 75 عامًا الحصول على هذا المسار بالمفاوضات، ولطالما عرقل الرفض الإسرائيلي بالفيتو الأمريكي عدة قرارات من قبل الأمم المتحدة".

وتابع "لذلك أتينا إلى محكمة العدل الدولية".

في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

من جهتها، قالت ممثلة مصر في المرافعات ياسمين موسى التي تعمل مستشارة قانونية لمكتب وزير الخارجية المصري إن الاحتلال الإسرائيلي "انتهاك مستمر للقانون الدولي".

وأضافت موسى، الأربعاء: "إن عواقب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده واضحة، ولا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار أو ازدهار دون احترام سيادة القانون".

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، الثلاثاء، إن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية "شكل أكثر تطرفاً" من الفصل العنصري الذي عرفته جنوب إفريقيا قبل 1994.

وهذه القضية منفصلة عن قضية رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

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