ضمن عملية الفارس الشهم 3.. دخول 11 شاحنة مساعدات إنسانية إماراتية إلى غزة

دخلت صباح اليوم قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية وذلك ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القافلة من 11 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 240 طناً من المساعدات الإنسانية تتضمن كسوة الشتاء، وخيما، ومستلزمات العائلة، ومواد غذائية، ومستلزمات طبية.

وتواصل دولة الإمارات ، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية حتى 20 فبراير الجاري، أكثر من 15809 أطنان، وجرى إرسال 165 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و476 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 5423 حالة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أنشأت 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليونا و200 ألف غالون يومياً يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

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