«موارد الشارقة» تدشن مسار «سفراء التدريب» في القطاع الحكومي

دشنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، المرحلة الأولى من المسار التدريبي الشامل «سفراء التدريب»، الذي يعقد في مقر الجامعة الأمريكية بالشارقة، وبمشاركة 25 مسؤولاً للتدريب من مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.

ويستهدف البرنامج تمكين وتطوير مسؤولي التدريب في القطاع الحكومي، عبر 4 مراحل تدريبية تتراوح بين الأساسات والابتكار فسيتم تزويد المشاركين الكفاءات اللازمة لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متطورة، وتقييم الحقائب التدريبية بدقة، واستخدام أساليب التدريب المبتكرة التي تتماشى مع التوجهات العالمية في التعليم والتطوير المهني.

يأتي ذلك بهدف تحقيق تقدم مستدام يؤثر إيجاباً في أداء المؤسسات الحكومية، وتحسين التعاون والتواصل بين مختلف الأقسام وتعزيز القيادة الفعالة في مجال التدريب.

ويبدأ البرنامج بالتجربة التعليمية المكثفة (سفير التدريب المعتمد)، لتمكين الحضور من استيعاب وتطبيق أحدث منهجيات واستراتيجيات التدريب، وتعميق فهم المفاهيم الوظيفية، وتطوير مهارات تحليل الاحتياجات التدريبية، وتقديم أدوات لتخطيط وتصميم برامج استراتيجية فعالة مع تأكيد أهمية التقييم المستمر والتحسين المستدام لضمان التميز في بيئة العمل.

ويزود البرنامج في مرحلته الثانية في مارس من سنة 2024م، مسؤولي التدريب تطبيق (منفذ التدريب المحترف)، الذي يمكنهم من تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات المؤسسة، ويعزز قدراتهم على تحليل وتقييم الاحتياجات التدريبية بدقة وتطوير كفاءاتهم وتوافقهم مع ثقافة المؤسسة كما يمكنهم من قيادة فعاليات فرق العمل وتطوير استراتيجيات اتصال وتفويض بكفاءة وابتكار.

ويتناول التدريب عبر المرحلة الثالثة التي تعقد في شهر أبريل من سنة 2024م، برنامج (خبير التقييم التدريبي)، لتعزيز قدرات المشاركين على تقييم وتحسين فعالية البرامج التدريبية في المؤسسات الحكومية، عبر كيفيات إجراء التقييمات المتنوعة للأنشطة التدريبية، وتقدير التكاليف وقياس العائد، وتطبيق منهجيات متقدمة لتقييم الحقائب التدريبية والتطوير المهني، كما يسلط الضوء على استراتيجيات قياس العائد على الاستثمار في التدريب، ما يسمح للمؤسسات بتحسين استثماراتها التدريبية وضمان الاستفادة القصوى من مواردها التعليمية.

وسيختتم البرنامج في نهاية شهر مايو من سنة 2024م بمرحلة (رائد التدريب المبتكر) الذي يعد مسؤولي التدريب لأخذ دور ريادي في توظيف التقنيات الحديثة واستراتيجيات الابتكار في التدريب في داخل المؤسسات الحكومية، فسيزود المشاركين مهارات متقدمة في استخدام التعلم الهجين العكسي، وتقنيات الواقع الافتراضي، إضافة إلى تطوير البرامج التدريبية باستخدام أدوات الفكر التصميمي والألعاب التعليمية، كما سيركز البرنامج الختامي، على تنمية القدرات الإبداعية، والتفكير النقدي، وتشجيع التعلم الذاتي لضمان تجارب تعليمية غنية ومؤثرة تدعم الابتكار والتحسين المستمر في مجال التدريب.

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