جامعة الإمارات تدعم 5 أبحاث للاستدامة البيئية

دعمت جامعة الإمارات خمسة مشاريع بحثية طلابية تركز على الاستدامة البيئية، وتتناول الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي)، والهدف الـ7 من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، وذلك بالتعاون مع جامعة Symbiosis الدولية في جمهورية الهند.

يأتي ذلك كجزء من خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP28» وما بعده (2023-2026)، ومبادرة عام الاستدامة 2024.

ويتكون كل مشروع بحثي من طالبين وعضو هيئة تدريس كمشرف من كل جامعة، بإجمالي ستة أعضاء لكل مشروع، حيث تم تمويل ثلاثة مشاريع لكلية الهندسة ومشروعين لكلية تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن هذه المشاريع الطلابية تأتي ضمن جهود الجامعة الدولية في بناء الشراكات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز السمعة الدولية للجامعة، كما أن هذه المشاريع تعد التزاماً من الجامعة في دعم البحث العلمي القائم على التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التعليم والبحث العلمي، والذي بدوره يسهم في صقل مهارات البحث العلمي والنقاش العلمي البنّاء لدى طلبة الجامعة.

وأضاف أن هذه المشاريع البحثية تنبثق من برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة الطلابي، الذي أطلق في عام 2022، ونحن الآن في الدورة الثالثة، التي تركز على التعاون الدولي مع كبرى الجامعات العالمية.

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