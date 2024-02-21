أحمد بن مسحار: الإمارات رائدة في تطبيق نهج الابتكار

أكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن شهر الإمارات للابتكار يبرز المساعي الحثيثة للدولة لترسيخ مكانتها في مصافِ الدول الأكثر تقدماً، ويبرز تنامي ثقافة الابتكار مؤسسياً ومُجتمعياً في الوقت الذي تمضي فيه الدولة في تعزيز الابتكار في شتى المجالات باحتسابه محركاً رئيساً للتنمية والتطور.

وقال إن دولة الإمارات رائدة في تطبيق نهج الابتكار ضمن منظومات العمل في مُختلف القطاعات، ومن ذلك العملية التشريعية، إدراكاً منها أهميته في تطوير تشريعات تواكب التحولات المتسارعة، وإرساء دعائم بنية تحتية تنظيمية وقانونية تستشرف الغد وتدعم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة.

وولفت إلى أنه انطلاقاً من إيمانها بأهمية توظيف المنهجيات المبتكرة في منظومة العمل، تحرص اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على المشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وإقامة الفعاليات وورش العمل التي تسلط الضوء على الدور المتنامي للابتكار في المجال التشريعي، وسُبُل توظيف الابتكار في صوغ التشريعات.

وأكد أحمد بن مسحار عزم اللجنة العليا للتشريعات على مواصلة توسيع نطاق تبني الابتكار في مُختلف نواحي العمل التشريعي باحتسابه أداةً نوعية تدعم المشرِّع الإماراتي، وركيزةً أساسية ضمن مساعي دولتنا لتعزيز دورها الريادي في قيادة ركب التقدم ورسم ملامح المستقبل، وترسيخ مكانتها حاضنة للتميز ووجهة للعقول المبدعة.

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