مفوض شرطة هونغ كونغ: القمة الشرطية العالمية ركيزة أساسية في مُستقبل العمل الشرطي

أكد سيو تشاك يي (ريموند) مفوض شرطة هونغ كونغ، أن القمة الشرطية العالمية ليست مجرد حدث، وإنما ركيزة أساسية في مستقبل العمل الشرطي، نظراً لتطرق القمة لجلسات رئيسة ونقاشية ومعارض مُتخصصة تعرض أحدث الحلول التقنية لمكافحة الجرائم باختلاف أنواعها، لافتاً إلى أن القمة تُعد حدثاً فريداً من نوعه وغير مسبوق، يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويوفر منصة شاملة للمتخصصين في مجال إنفاذ القانون في أنحاء العالم.

قادة الشرطة

يُشارك مفوض شرطة هونغ كونغ، في جلسة رئيسة لعدد من قادة الشرطة في العالم، لتسليط الضوء على مهارات وخواص القيادة الفعالة في مجال إنفاذ القانون، والممارسات اللازمة لتنفيذ واستدامة برامج تنمية المهارات القيادية، وأفضل الممارسات لتطوير القادة الفعالين، وهي إحدى جلسات القمة الشرطية العالمية المنعقدة في نسختها الثالثة، بين 5 و7 من شهر مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وتحت شعار توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً.

3 جوانب رئيسة

وقال سيو تشاك يي، مفوض شرطة هونغ كونغ، إن القمة في رأيه تدعم ثلاثة جوانب أساسية، تتمثل في بناء الشراكات، والتبادل والتدريب، وتطوير المعرفة التكنولوجية، وأضاف مُفصلاً في بناء الشراكات، تؤدي القمة دوراً مهماً في تعزيز التعاون بين قادة الشرطة في أنحاء العالم، فتوفر فرصة استثنائية لتعزيز العلاقات القائمة، إلى جانب إقامة علاقات وروابط تعاونية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة عبر الحدود.

وتابع: يُمكن لقادة الشرطة، تحت سقف واحد، مواءمة الاستراتيجيات وتبادل المعلومات الاستخبارية وتعزيز أواصر الثقة الأساسية للعمليات المُنسقة ضد الشبكات الإجرامية المُتطورة التي تستغل الحدود، وتعد هذه اللقاءات ضرورة بشكل كبير لتمكين تبادل المعرفة والتعاون اللازم للبقاء على أهبة الاستعداد في ظل عصر تتطور فيه الجريمة وتصبح أكثر تعقيداً.

فرص التدريب

وفي جانب استكشاف فرص تبادل الخبرات والتدريب، أكد مفوض شرطة هونغ كونغ أن القمة الشرطية العالمية تُتيح للجهات الشرطية فرصة لقياس وتقييم ممارساتها وفقاً للمعايير العالمية، وتحديد الفجوات في القدرات وسدها، مبيناً أنه بإقامة الشراكات بين الجهات الشرطية، تنفتح السبل لمبادرات التدريب المتبادل، وتبادل الموظفين، ومشاركة التكنولوجيا، الأمر الذي يوفر بيئة مثمرة لتبادل أفضل الممارسات وإثراء التفاهم المتبادل. وتابع: «كما توفر القمة فرصة مثالية لعقد اجتماعات ولقاءات ثنائية، وتوقيع مذكرات تفاهم في مشروعات تعاونية».

حلول تقنية

وفي جانب تطوير المعرفة التكنولوجية، قال مفوض شرطة هونغ كونغ إن القمة تُعد حاضنة تنصهر فيها الخبرات المتنوعة، فتجمع المتخصصين والمسؤولين من مختلف البلدان والمنظمات لاتخاذ موقف مشترك ضد الجريمة متعددة الأوجه، وخاصة أن أجندتها الشاملة تضم مجموعة واسعة من التحديات في مجال إنفاذ القانون، بدءاً من الجريمة ومكافحة الجرائم السائدة، ووصولاً إلى مكافحة الإرهاب والأمن القومي، كما يوفر المعرض التقني الجانبي، تجربة عملية لأحدث التقنيات والأدوات في مجال إنفاذ القانون، ما يمكّن قادة الشرطة من النظر في التطبيق العملي لهذه التطورات بدءاً من الطائرات من دون طيار ومروراً بقواعد البيانات، فهو يهدف إلى تزويد قادة الشرطة الحلول المتقدمة.

هونغ كونغ

وأكد أن مُشاركة شرطة هونغ كونغ في المعرض تؤكد قيمة التكامل التكنولوجي في هذا السياق، وأضاف نُشارك خبرتنا في استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة العامة، عبر مشاركة خبرتنا في الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز السلامة العامة، ونعرض في معرض القمة حلول الإنقاذ المبتكرة لدينا، ومن ذلك منصة (3R Solutions) وتطبيق (HKSOS).

وأفاد بأن منصة حلول 3R صممت للاستخدام والتعاون في ما بين الإدارات، ومنصة Map R- تستخدم لرسم الخرائط الرقمية الخاصة بالبحث والإنقاذ، ومنصة R-Watch لتتبع مواقع فرق الإنقاذ وبياناتها الصحية، ومنصة R-Cam لتوفير بث حي مباشر إلى مراكز القيادة، مؤكداً أن هذه المنصات تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشكل سريع في أثناء العمليات، أما تطبيق HKSOS المرتبط بمركز البلاغات الشرطية، فهو يسمح بالمشاركة الفورية للموقع عند إطلاق إشارة استغاثة، الأمر الذي يضمن الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وحتى في المناطق التي لا تتوافر فيها حزمة بيانات إنترنت، باستخدام تقنية (Signal Radar).

وقال مفوض شرطة هونج كونغ إن هذه التطورات أدت إلى تحديد مواقع البحث والإنقاذ بشكل أسرع وأكثر دقة، وقللت البحث الموسع الذي لا حاجة له، وقد حازت هذه الحلول الاعتراف الدولي بحصولها على ثلاث ميداليات ذهبية في المعرض الدولي الثامن والأربعين للاختراعات في جنيف في سنة 2023.

وأكد أنه يؤمن إيماناً راسخاً بأن المشاركة الفاعلة في القمة الشرطية العالمية ضرورة حتمية لأي جهة لإنفاذ القانون ذات رؤية مستقبلية، فهي منصة ديناميكية يتم فيها تبادل الرؤى الاستراتيجية، وتوطيد العلاقات، وتعزيز الفعالية التشغيلية، مشيراً إلى أن القمة ليست مجرد فرصة، وإنما ضرورة لأولئك الذين يسعون باستمرار نحو الحفاظ على مكانتهم الريادية والتميز الشرطي في مجال إنفاذ القانون.

وأوضح أن القمة الشرطية العالمية تمثل مزيجاً من الحوار الاستراتيجي والعرض التكنولوجي، فهي توفر منصة فريدة من نوعها للتواصل وبناء الشراكات، فضلاً عن فرص التبادل والتدريب وتعزيز المهارات.





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