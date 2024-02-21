مناقشة مستجدات اللوائح البحرية وتحديات صناعة السفن

ناقش مؤتمر تصنيف البحري 2024 الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي مستجدات اللوائح البحرية وأهم التحديثات الخاصة بها وكذلك التحديات التي تواجه صناعة السفن، إضافة إلى المشروعات المستقبلية في المجال نفسه، وذلك عبر الهيئات والسلطات الحكومية ذات الصلة في المجال البحري.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالأهمية الحيوية للقطاع البحري، ومستجدات التشريعات والنظم البحرية للحد من التلوث، إلى جانب استعراض أحدث معايير بناء السفن البحرية.

وعقد المؤتمر برعاية مجلس التوازن، وبحضور ممثلي وزارات الدفاع والطاقة والبنية التحتية والجهات المحلية والخاصة، وعدد من الخبراء في القطاع الصناعي والمتخصصين في القطاع البحري.

المشروعات الجديدة

وقال المهندس وليد التميمي، المدير التنفيذي لشركة تصنيف ماريتايم، يهدف المؤتمر إلى جمع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البحري من القطاعين الحكومي والخاص، لعرض مستجدات القطاع البحري التي تشمل القوانين والمشروعات الجديدة والإنجازات في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى فتح تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية.

وأضاف: يأتي المؤتمر لتعريف ملاك السفن والشركات البحرية بشكل تفصيلي بالقوانين وتطبيقها في الوقت الأمثل، ومنها على سبيل المثال تطبيق قانون (آي بي) للعاملين في مجال الصناعة ممن ليسوا من أطقم السفن، ولكنهم في حاجة للانتقال من مكان لآخر، ولذلك تم وضع اشتراطات وقوانين خاصة بهم.

مشاركة واسعة

وأكد التميمي أن الدورة الثانية من المؤتمر شهدت مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، واستعرض المشاركون إنجازاتهم ومستجدات أعمالهم وتوقعاتهم للمستقبل على مدار جلسات المؤتمر، مؤكداً أن الإمارات سباقة في مجال الاستدامة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، ودائماً ما تُعير القوانين والتشريعات البحرية اهتماماً ملحوظاً وتعمل على ضمان تطبيقها.

وأشار إلى تطبيق قانون (جي جي سي كود) المعني باشتراطات السفن الصغيرة لحماية البيئة، فتمت الاستعانة بتصنيف لتطبيق القانون على الأسطول البحري في الدولة، منوهاً بأن قوانين القطاع البحري من المعاهدات الدولية التي تلتزمها الإمارات، وسيتم تطبيقها على مراحل لضمان التزام جميع المعنيين بها.

معايير ومواصفات

أكد محمد غانم المزروعي، من مجلس التوازن، أهمية دور مجلس التوازن في وضع المعايير والمواصفات وإدارة مراكز الاختبار والتأهيل، وكذلك تنظيم واعتماد وترخيص وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، واختبار الواردات والصادرات طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، إضافة إلى إصدار شهادات المطابقة والجودة، وإجراء التفتيش ومراجعات التدقيق، وتنظيم برامج وميزانيات البحث والتطوير ومن ذلك الملكية الفكرية، وتنظيم استيراد وتصدير منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن، ومراقبة ممارسة الأنشطة المهنية والصناعية المتعلقة بالخدمات والمنتجات.

واستعرض المزروعي الدور الرئيس للمجلس في الاستحواذ الدفاعي الذي يدعم البحث والتطوير في مجال الدفاع والمشتريات والتقدم التكنولوجي، إضافة إلى مسؤولية المجلس في تطوير وتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة ومتطلبات الترخيص في قطاع الدفاع، ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية لضمان جودة المنتج وسلامته والامتثال للأطر القانونية، ما يسهم في نهاية المطاف في موثوقية ونزاهة الأنشطة المتعلقة بالدفاع.

وفي سياق متصل تناولت المناقشات القوانين البحرية في مجال الصحة والسلامة، والقانون الاتحادي 2023 الذي سيتم تفعيله في شهر مارس من العام الجاري، والذي يضم العديد من المستجدات والتغييرات الرئيسة التي ستعمل على تطوير التجارة البحرية في الدولة، كما استعرض المتحدثون من الحرس الوطني واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم الحيوي في المجال البحري ومجال البحث والإنقاذ، وأبرز القوانين والمستجدات الخاصة بجهاز حماية المنشآت، كما تضمنت أعمال المؤتمر مناقشة القوانين الدولية للقطاع البحري، بمشاركة نخبة من المهندسين المختصين، فتم استعراض أبرز القوانين التي تهم مُلاك السفن، إضافة إلى الحديث عن أهمية السلامة البحرية والحد من التلوث في البيئة البحرية.

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