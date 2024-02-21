محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية هاتفياً مع وزير الدفاع الإندونيسي المرشح الرئاسي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم،

خلال اتصال هاتفي، مع معالي برابوو سوبيانتو وزير دفاع جمهورية إندونيسيا المرشح الرئاسي.. العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإندونيسيا خاصة في المجالات الدفاعية، وسبل تنميتها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.



وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لوزير الدفاع الإندونيسي التوفيق في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً ولإندونيسيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار .. منوهاً بالتطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الإندونيسية خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات.

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