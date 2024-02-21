محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية هاتفياً مع وزير الدفاع الإندونيسي المرشح الرئاسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم،
خلال اتصال هاتفي، مع معالي برابوو سوبيانتو وزير دفاع جمهورية إندونيسيا المرشح الرئاسي.. العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإندونيسيا خاصة في المجالات الدفاعية، وسبل تنميتها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لوزير الدفاع الإندونيسي التوفيق في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً ولإندونيسيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار .. منوهاً بالتطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الإندونيسية خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات.
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