أعلى محكمة في ألمانيا تلزم جوجل بكشف أسرار المهنة

قضت المحكمة الاتحادية الألمانية الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل في قضية تتعلق بكشف معلومات سرية لاثنين من منافسيها.

يذكر أن المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا كان يجري تحقيقات للتحقق مما إذا كانت جوجل تستغل قوتها في السوق فيما يتعلق بأنظمة المعلومات والترفيه للمركبات.

ووفقا للحكم، يُسمح لهيئة مراقبة المنافسة بمشاركة جزء من تحقيقها مع شركة «توم توم»، المتخصصة في تحديد المواقع الجغرافية عبر الأقمار الصناعية، وشركة «سيرنس» التي تعمل في مجال تزويد المساعدة الصوتية، للتحقق مما إذا كانت الشركات تعتقد أن هناك مخاوف من المنافسة.

وباستثناء اقتباس واحد مباشر من وثائق جوجل الداخلية، قضت المحكمة، التي يقع مقرها في مدينة كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، بضرورة أن تكشف جوجل ممارساتها لمنافسيها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنها ترى أن الفقرات الأخرى إما أنها لا تُعْتَبَر سراً تجارياً، أو أن مصلحة مكتب مكافحة الاحتكار في توضيح الحقائق، غلبت على مصلحة الشركة في السرية.

يذكر أن أعلى سلطة معنية بحماية المنافسة في ألمانيا ترغب في منع عملاق التكنولوجيا الأمريكي من الانخراط في سلوكيات عديدة مضادة للمنافسة من خلال الشركة التابعة لمجموعة جوجل (جوجل اوتوموتيف سيرفيسز) العاملة في مجال خدمات السيارات.

ويتعلق هذا الأمر بحزمة منتجات تتألف من خدمة خرائط جوجل ونسخة من جوجل بلاي ومساعد جوجل الصوتي، التي لا تقدمها الشركة عموما لمصنعي السيارات إلا كحزمة معا.

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