في معرض «جلفود».. مجموعة هائل تستعرض تجربتها في استدامة الأمن الغذائي

تداعت إلى معرض "جلفود 2024" نحو 5500 شركة من 190 دولة حول العالم، تسعى كل منها لاستعراض تجربتها في الإنتاج الغذائي واستدامة الأمن الغذائي.

من اليمن السعيد تبرز مشاركة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه التي قدمت خلاصة تجاربها في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال مشاركتها الفاعلة، حيث وسجلت المجموعة حضورا لافتا في المعرض، حيث عرضت

علاماتها التجارية التي تغطي اليمن والسعودية وبريطانيا وماليزيا واندونيسيا ومصر وكينيا والسنغال وغانا، واستعرضت تجربتها في مبدأ الاستدامة الغذائية من خلال عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي بتقنيات مبتكرة وحديثة، وإدارتها لمبدأ الاستدامة وسلاسل الامداد بكفاءة عالية.



وخلال زيارته لجناح المجموعة في المعرض، عبر عبد الجبار هائل سعيد أنعم، رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي للمجموعة،

عن إعجابه بما احتواه المعرض هذا العام من تطور لافت، وعبر عن سعادته بالنجاح المتميز لشركات المجموعة وحضورها النوعي في هذا المعرض المهم، مؤكداً أهمية هذه المشاركة التي تبرز تجارب وابتكارات شركات المجموعة في الصناعات الغذائية.

ويعد معرض جلفود أكبر تجمع غذائي في العالم، يتيح فرصة التعرف على أحدث المنتجات، وتحليل توجهات السوق، ولقاء الموردين، وتقوية فرص التعاون والشراكات جديدة، لاسيما في ظل التطور والنمو المطرد لأسواق الغذاء.

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