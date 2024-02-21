بنك الإمارات دبي الوطني يعقد اجتماع جمعيته العمومية السابع عشر

عقد بنك الإمارات دبي الوطني (المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز: EmiratesNBD)، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اجتماع جمعيته العمومية السابع عشر في 21 فبراير 2024.

وخلال الاجتماع، قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2023، معرباً عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على قيادتهما الرشيدة ورؤيتهما الطموحة ولما يولياه سموهما للقطاع المصرفي في الدولة من أوجه الاهتمام والتشجيع والرعاية والتي تعد في مقدمة أسباب النتائج القوية للبنك ونجاح وازدهار القطاع المصرفي على مستوى الدولة.

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال سموه: "نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الستين لتأسيس بنك الإمارات دبي الوطني وكلنا فخر بالإنجازات التي تحققت، من خلال تحويل كافة التحديات هذا العام وفي العقود الماضية إلى فرص للنمو، تواصل مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني مسيرتها كدعامة مالية أساسية وشريك موثوق ومنارة للابتكار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق هدفه في خلق فرص للازدهار لجميع شركائه من خلال تنفيذ استراتيجيته بشكل فعال."

وأضاف سموّه: "إن تحول بنك الإمارات دبي الوطني من بنك محلي طموح إلى مؤسسة مالية عالمية مرموقة هو انعكاس لنهضة دبي وثمرة لسعيه المستمر للريادة في القطاع المصرفي الدولة. وفي عام 2023، أرست المجموعة معايير مالية جديدة، مؤكدة على مكانتها الفريدة في السوق وسمعتها كشريك موثوق ومفضل لعملائها الذين يشكلون محور نجاحها المستدام".

وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2023 ما يلي:

. ارتفع صافي الربح بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 21.5 مليار درهم

. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة كبيرة بلغت 32% ليصل إلى43 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز والنمو القوي في القروض، وكذلك في الرسوم والعمولات في جميع قطاعات الأعمال

. نمو سليم للأصول بنسبة 16% لتصل إلى 863 مليار درهم في نهاية عام 2023

. نمو قوي في القروض، حيث ارتفعت بنسبة 5% بفضل الزخم القياسي في قروض الأفراد وإصدار قروض جديدة للشركات بقيمة 70 مليار درهم مستفيدة من تواجدنا الإقليمي الفعال.

. مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بواقع 82 مليار درهم في عام 2023، بما في ذلك 30 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

. ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 52 نقطة أساس في عام 2023 ليصل إلى 3.95% نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع وارتفاع أسعار الفائدة.

. انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة عمليات التحصيل القوية التي تم تحقيقها خلال العام مع تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.6%

. ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 68% لتصل إلى332 فلساً

ممارسات مستدامة

وأردف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: "لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني نموذجاً يحتذى به في تعزيز الممارسات المستدامة في عملياته والمجتمعات التي يقدم لها خدماته. وخير مثال على ذلك دوره كشريك مصرفي رئيسي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28)). كما، أطلقت المجموعة هذا العام منصة لتداول أرصدة الكربون، ما يجعلها أول بنك في دولة الإمارات يتيح لعملائه من الشركات إدارة انبعاثاتهم الكربونية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي. كذلك، كان البنك رائداً في حلول التمويل الأخضر المبتكرة لدعم العملاء في جميع أنحاء الدولة وحول العالم".

وأضاف سموه: "إننا فخورون بريادتنا على صعيد المساواة بين الجنسين، حيث تمثل المرأة حالياً 40% من مجموع موظفي المجموعة. كما أننا أول بنك في الدولة يلتزم بهدف المناصب القيادية التي تشغلها المرأة، حيث نستهدف أن تشغل 25% من مناصب الإدارة العليا بحلول عام 2027. وفي السنوات المقبلة، ستواصل مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقديم خدماتها المتميزة تماماً كما فعلت خلال السنوات الستين الماضية، بتفانٍ كبير في خدمة قيادتنا، وبإيمان راسخ بأهدافنا، وبثقة كاملة في عملنا".

واختتم سموّه: "أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى مجلس إدارة المجموعة وفريق القيادة العليا وجميع موظفي المجموعة على تفانيهم ومساهمتهم الفاعلة في نجاح بنك الإمارات دبي الوطني هذا العام، وعلى مدار السنوات القادمة".

شهد اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر اتخاذ القرارات التالية:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ("المجلس") عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2) الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3) الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4) الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بقيمة 1.2 درهم اماراتي لكل سهم عادي، بقيمة إجمالية 7,579,917,903.6 درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ

4مارس 2024.

6) الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

8) إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.

9) الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2024 وتحديد اتعابه للعام ذاته.

قرارات خاصة

10) الموافقة على مقترحات المجلس بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وفقاً لما هو موضح أدناه وتفويض البنك بـما يلي:

(أ‌) القيام بأي تحديث على البرامج الحالية التالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و 12 فبراير 2017 و 27 مارس 2018 و 20 فبراير 2019 و 10 مارس 2020 و24 فبراير 2021 و23 فبراير 2022 و22 فبراير 2023) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر:

(1) برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ

20,000,000,000

(20 مليار) دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛ و/أو(2 برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ

4,000,000,000 (أربعة مليارات) دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل ("البرامج الحالية")؛ (ب‌) تأسيس أي برنامج لتمويل الدين بما يصل إلى 10,000,000,000 (عشرة مليارات) دولار أمريكي، بحد أقصى، بالإضافة إلي البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج؛ (ج‌) إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره 10,000,000,000 (عشرة مليارات) دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها المجلس صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات.

(د‌) إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10,000,000,000 (عشرة مليارات) دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار سندات تقليدية أو سندات مهيكلة أو سندات مغطاة أو شهادات ائتمان أو غيرها من أدوات الدين المشابهة (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بمبلغ أقصاه 1,000,000,000 (مليار) دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة

(ينبغي أن تشمل أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال والشق الثاني من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات)؛ أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مضمونة سواء على شكل قروض أو سندات، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("ترتيبات تمويل الدين") على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، (هـ‌) وفيما يتعلق بـ:

1. أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو

2. سندات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب ترتيبات تمويل الدين،

القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك ودون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛ (و‌) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضى الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح/نشرات اكتتاب، واتفاقيات البرامج/إدارة الصفقات ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وإقرارات الإدراج وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛ (ز‌) إقامة شركة ذات أغراض محددة واحدة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل في القيام بصفة المصدرين لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي تمويل دين؛ و(ح‌) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات المبينة في هذا القرار الخاص.

(ك) تفويض مجلس إدارة البنك و/أو اي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

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