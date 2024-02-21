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عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية بمؤسسة دبي للإعلام يؤكد استقرار حالته الصحية

2/21/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض الزميل عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في دبي للإعلام، لوعكة صحية مفاجئة تم نقله على إثرها إلى مستشفى راشد في دبي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاج اللازم.

وتوجه عبد الرحمن أمين بخالص الشكر التقدير لكل من سأل عنه أو توجه لله بالدعاء من أجله، من الزملاء والأصدقاء مطمئناً الجميع باستقرار حالته الصحية، أسرة «دبي للإعلام» تتمنى الشفاء العاجل لمدير إدارة القنوات الرياضة سائلين المولى له دوام الصحة والعافية وأن يمن الله عليه بالشفاء التام.

ويعد عبد الرحمن أمين من الشخصيات الإعلامية المعروفة خاصة في مجال التعليق الرياضي بسباقات الخيل وسباقات الهجن، إضافة إلى العديد من الرياضات الأخرى، إضافة إلى اكتسابه الخبرات الطويلة على مر السنوات الماضية في العمل الإداري الرياضي والتلفزيوني.

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