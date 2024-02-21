عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية بمؤسسة دبي للإعلام يؤكد استقرار حالته الصحية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض الزميل عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في دبي للإعلام، لوعكة صحية مفاجئة تم نقله على إثرها إلى مستشفى راشد في دبي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاج اللازم.
وتوجه عبد الرحمن أمين بخالص الشكر التقدير لكل من سأل عنه أو توجه لله بالدعاء من أجله، من الزملاء والأصدقاء مطمئناً الجميع باستقرار حالته الصحية، أسرة «دبي للإعلام» تتمنى الشفاء العاجل لمدير إدارة القنوات الرياضة سائلين المولى له دوام الصحة والعافية وأن يمن الله عليه بالشفاء التام.
ويعد عبد الرحمن أمين من الشخصيات الإعلامية المعروفة خاصة في مجال التعليق الرياضي بسباقات الخيل وسباقات الهجن، إضافة إلى العديد من الرياضات الأخرى، إضافة إلى اكتسابه الخبرات الطويلة على مر السنوات الماضية في العمل الإداري الرياضي والتلفزيوني.
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