شهد حفل تخريج الدورة الـ 24 في أبوظبي.. حمدان بن محمد: كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية صرح أكاديمي شامخ

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليِ عهد دبي رئيس المجلسِ التنفيذي لإمارةِ دبي، اليوم (الأربعاء)، حفل تخريج الدورة الرابعة والعشرين من كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية الذي جرى في ميدان الكلية بأبوظبي.

وعبر سموه

عن فخره بحضور حفل تخريج الدورة، مؤكداً أن الكلية صرح أكاديمي شامخ.. كما بارك سموه للخريجين وذويهم، وتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "فخور بحضور حفل تخريج الدورة الرابعة والعشرين من كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية في أبوظبي ... تمثل الأكاديمية صرحاً أكاديمياً شامخاً. نبارك للخريجين وذويهم، ونتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن".

وحضر الاحتفال معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع والشرطة والمُلحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

بدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث عُزف السلام الوطني، ليعقبه مرور طابور الخريجين من أمام المنصة الرئيسية في استعراض عسكري أبرز لياقة الخريجين البدنية وانضباطهم ومهاراتهم التدريبية والعسكرية، وأقسموا أن يكونوا مخلصين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، ملتزمين بالأوامر الصادرة لهم من رؤسائهم ومعاهدين الله عز وجل بأن يذودوا عن سيادة دولة الإمارات واستقلالها وأن يدافعوا عن مكتسباتها الوطنية وسلامة أراضيها في البر والجو والبحر.

وفي هذه المناسبة ألقى قائد الكلية العميد الركن سعيد القايدي، كلمة توجه فيها بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته وحضوره حفل تخريج كوكبة من شباب الوطن في الكلية البحرية، والتي تعد صرحاً أكاديمياً حضارياً متطورا، تستقبل طلبتها من مختلف دول العالم، في سبيل تمكين مخرجاتها واستثمارها، لتواكب التطوير في منظومات التعليم والتدريب والتسليح في قواتنا المسلحة. ورفع قائد الكلية أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، لما توليه من رعاية واهتمام لشؤون وزارة الدفاع، ودعم مسيرة نجاح كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية.

وقد كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أوائل الدورة وهنّأهم بإنجازهم التعليمي والتدريبي وحصولهم على المراتب الأولى متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم في خدمة الوطن وإعلاء شأنه.

وفي الختام التقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجين، متمنياً لهم كل التوفيق في مقتبل مرحلة جديدة ينتقلون إليها لمواصلة جهودهم في خدمة الوطن والعمل على إعلاء شأنه، من خلال انضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة الباسلة.

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