رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.. بحث خلاله مستوى تطور مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.
كما هنأ سموه الرئيس جوكو ويدودو بنجاح سير عملية الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في بلاده..معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية لدفع علاقات إندونيسيا مع دولة الإمارات على مختلف المستويات مما كان له كبير الأثر في مواصلة ازدهارها.
من جانبه أعرب فخامة الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لسموه مبدياً اعتزازه بما وصلت إليه علاقات البلدين من تقدم متمنياً لدولة الإمارات مواصلة تطورها وازدهارها.
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