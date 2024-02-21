رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.. بحث خلاله مستوى تطور مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.





كما هنأ سموه الرئيس جوكو ويدودو بنجاح سير عملية الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً في بلاده..معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية لدفع علاقات إندونيسيا مع دولة الإمارات على مختلف المستويات مما كان له كبير الأثر في مواصلة ازدهارها.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لسموه مبدياً اعتزازه بما وصلت إليه علاقات البلدين من تقدم متمنياً لدولة الإمارات مواصلة تطورها وازدهارها.

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