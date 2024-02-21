استقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.. محمد بن زايد: المنافسات الرياضية تحقق التقارب بين شباب العالم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة" حفظه الله" اليوم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يزور الدولة لحضور بطولة "كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ــ الإمارات 2024" والتي تقام في دبي.

تناول اللقاء ــ الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ــ علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي لكرة القدم خاصة في تنظيم البطولات الرياضية العالمية وسبل دعم هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء إلى بطولة "كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ــ الإمارات 2024" وما يتوفر لها من أسباب النجاح خاصة على مستوى البنية التحتية والتنظيم إلى جانب التعاون بين الجهات الإماراتية المعنية و"فيفا".

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات للرياضة وموقعها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة..مشدداً على الدور المهم للمنافسات الرياضية العالمية في تحقيق التقارب والتعارف بين شباب العالم بمختلف فئاته وغرس القيم لديهم وتعزيز روح المنافسة الرياضية بينهم.

من جانبه ثمن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مستوى التعاون والتنسيق بين الاتحاد ودولة الإمارات..مشيداً بالبنية التحتية الرياضية المتقدمة التي تمتلكها الدولة وتؤهلها لاستضافة أكبر البطولات العالمية في مجال كرة القدم.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ومحمد عبدالله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم عضو اللجنة المنظمة العليا مدير البطولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين





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