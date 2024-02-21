افتتاح مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

افتتح اليوم مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الإمارات الميداني في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أمر بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الحاجة الملحة لدعم المصابين ومساعدتهم بمجموعة مُتكاملة من أحدث الأجهزة الطبية في مجال علاج وتقويم العظام، وتوفير وتصنيع الأطراف الصناعية ذات جودة عالية، وإعادة تأهيل المرضى، لكي يكونوا أشخاصاً منتجين، قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.

وسيعمل المركز وفق عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بأخذ القياسات لتصنيع الطرف الصناعي بعدها مرحلة التصنيع وفي المرحلة الأخيرة العلاج الطبيعي وتأهيل المصابين، وتم في اليوم الأول أخذ المقاسات لعدد 36 حالة تمهيداً لعملية تصنيع الأطراف الصناعية لهم، ومن المتوقع ان تصل الأعداد خلال أيام إلى أكثر من 100 حالة.

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