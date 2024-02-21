مسؤول عراقي يؤكد انتهاء مبررات وجود التحالف الدولي في بلاده

أكد مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، أن بلاده تسعى إلى بناء علاقات مع دول التحالف الدولي بشكل ثنائي، بعد أن انتهت مبررات وجود التحالف الدولي.

وقال الأعرجي، خلال اجتماعه اليوم مع سفير إسبانيا في بغداد بيدرو مارتينيز أفيال: «إن الحوارات الثنائية بين العراق والتحالف الدولي ستفضي إلى غلق وجود قوات التحالف الدولي في العراق»، معرباً عن شكر الحكومة العراقية لجميع الدول التي وقفت مع العراق في مواجهة الإرهاب.

وأضاف، في بيان لمستشارية الأمن القومي في العراق: «أن علاقات العراق مع إسبانيا جيدة ومتطورة، وأن العراق يتطلع لأن تكون هذه العلاقات شراكة حقيقية إستراتيجية، وأن مجالات التعاون مع إسبانيا عديدة، لاسيما التعاون في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات، فضلاً عن الجانب الاقتصادي»، موضحاً أن هناك فرصاً عديدة للشراكة الثنائية بين البلدين.

وتناول الاجتماع ملف الحرب في غزة، حيث أكد الأعرجي أن الحرب ليست حلاً، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في إعطاء الفلسطينيين الحق في دولتهم، مثمناً مواقف رئيس الوزراء الإسباني الداعمة للحق الفلسطيني.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن رغبة بلاده بالتعاون مع العراق وعلى جميع المستويات»، واصفاً العراق بأنه «بلد مهم ويمثل عامل استقرار في المنطقة».

وأضاف: «أن ما يحدث في الشرق الأوسط مؤلم جداً، وأن إسبانيا تتعاطف مع الفلسطينيين، وبالأخص ما يحدث في قطاع غزة».

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