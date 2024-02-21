انطلاق أعمال ملتقى رؤساء أجهزة المنافسة بدول مجموعة (بريكس) بالقاهرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 2 (كونا) -- انطلقت أعمال ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول الأعضاء بمجموعة (بريكس) بالقاهرة اليوم الاربعاء لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية.
وقال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري محمود ممتاز في كلمته الافتتاحية إن "سلاسل إمداد الغذاء بشكل عام وتجارة الحبوب بشكل خاص تلعب دورا محوريا في ضمان الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص حول العالم وتؤثر فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يجعلها موضوعا ذا أهمية لواضعي السياسات".
واوضح أن سوق تجارة الحبوب تشهد العديد من التقلبات والتحديات والاضطرابات في سلاسل التوريد كما يسيطر عدد من اللاعبين الرئيسيين حول العالم عليها الأمر الذي يؤدي إلى إثارة المخاوف بشأن المنافسة والتسعير واستقرارها ويؤدي في بعض الأحيان لتشوهات تضر بها.
واكد في هذا الصدد ضرورة تكاتف جهود أجهزة المنافسة حول العالم لمكافحة مثل تلك الممارسات ولضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والعمل معا لمواجهة هذه التحديات وخلق بيئة سوقية أكثر تنافسية وشمولا.
من جانبه أكد نائب رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا أندري تسيجانوف أهمية الملتقى في تبادل الخبرات والمعلومات خاصة في القضايا الاستراتيجية والأسواق ذات الأهمية الاجتماعية كسلاسل إمداد الغذاء العالمية.
فيما سلط مدير مركز قانون وسياسات المنافسة بمجموعة (بريكس) أليكس إيفانوف الضوء على أن "انضمام دول جديدة إلى المجموعة يفتح نافذة من الفرص للارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية في مختلف الأسواق بشكل عام وفي سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب بشكل خاص".
بدورها أكدت رئيس فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) تيريزا موريرا أهمية انعقاد الملتقى في تلك الفترة شديدة الحساسية لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية والممارسات الاحتكارية التي قد تتسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية.
وأعربت عن حرص (اونكتاد) على التعاون مع مركز قوانين وسياسات المنافسة التابع لمجموعة (بريكس) والدول الأعضاء بما فيها مصر بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذه القضية العالمية الملحة.
ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر على امد يومين بعد انضمامها رسميا إلى مجموعة (بريكس) مطلع العام الجاري الذي يهدف لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية بما يؤمن تلبية احتياجات الدول من السلع الاستراتيجية بانتظام واطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عنهم. (النهاية)
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