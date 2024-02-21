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انطلاق أعمال ملتقى رؤساء أجهزة المنافسة بدول مجموعة (بريكس) بالقاهرة

2/21/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 2 (كونا) -- انطلقت أعمال ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول الأعضاء بمجموعة (بريكس) بالقاهرة اليوم الاربعاء لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية.
وقال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري محمود ممتاز في كلمته الافتتاحية إن "سلاسل إمداد الغذاء بشكل عام وتجارة الحبوب بشكل خاص تلعب دورا محوريا في ضمان الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص حول العالم وتؤثر فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يجعلها موضوعا ذا أهمية لواضعي السياسات".
واوضح أن سوق تجارة الحبوب تشهد العديد من التقلبات والتحديات والاضطرابات في سلاسل التوريد كما يسيطر عدد من اللاعبين الرئيسيين حول العالم عليها الأمر الذي يؤدي إلى إثارة المخاوف بشأن المنافسة والتسعير واستقرارها ويؤدي في بعض الأحيان لتشوهات تضر بها.
واكد في هذا الصدد ضرورة تكاتف جهود أجهزة المنافسة حول العالم لمكافحة مثل تلك الممارسات ولضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والعمل معا لمواجهة هذه التحديات وخلق بيئة سوقية أكثر تنافسية وشمولا.
من جانبه أكد نائب رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا أندري تسيجانوف أهمية الملتقى في تبادل الخبرات والمعلومات خاصة في القضايا الاستراتيجية والأسواق ذات الأهمية الاجتماعية كسلاسل إمداد الغذاء العالمية.
فيما سلط مدير مركز قانون وسياسات المنافسة بمجموعة (بريكس) أليكس إيفانوف الضوء على أن "انضمام دول جديدة إلى المجموعة يفتح نافذة من الفرص للارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية في مختلف الأسواق بشكل عام وفي سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب بشكل خاص".
بدورها أكدت رئيس فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) تيريزا موريرا أهمية انعقاد الملتقى في تلك الفترة شديدة الحساسية لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية والممارسات الاحتكارية التي قد تتسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية.
وأعربت عن حرص (اونكتاد) على التعاون مع مركز قوانين وسياسات المنافسة التابع لمجموعة (بريكس) والدول الأعضاء بما فيها مصر بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذه القضية العالمية الملحة.
ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر على امد يومين بعد انضمامها رسميا إلى مجموعة (بريكس) مطلع العام الجاري الذي يهدف لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية بما يؤمن تلبية احتياجات الدول من السلع الاستراتيجية بانتظام واطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عنهم. (النهاية)

ع ف ف /أ م س



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