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تونس تحمل قوى دولية مسؤولية تواصل العدوان على الفلسطينيين

2/21/2024 2:36:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 21 - 2 (كونا) -- حملت تونس اليوم الاربعاء قوى دولية لم تسمها مسؤولية تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين إثر إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ودانت وزارة الخارجية التونسية في بيان استمرار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف شهر على مدنيين أبرياء عزل في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.
كما حذرت من التبعات والعواقب الكارثية التي تهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض (فيتو) الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وجددت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. (النهاية)

خ س ج /أ م س



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