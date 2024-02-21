تونس تحمل قوى دولية مسؤولية تواصل العدوان على الفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 21 - 2 (كونا) -- حملت تونس اليوم الاربعاء قوى دولية لم تسمها مسؤولية تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين إثر إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ودانت وزارة الخارجية التونسية في بيان استمرار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف شهر على مدنيين أبرياء عزل في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.
كما حذرت من التبعات والعواقب الكارثية التي تهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض (فيتو) الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وجددت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. (النهاية)
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