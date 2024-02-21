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وزير الاعلام والثقافة يؤكد الاهتمام بإقامة فعاليات تعزز الموروث الشعبي خلال فترة الأعياد الوطنية

2/21/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 2 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري اليوم الاربعاء اهتمام وزارة الاعلام بإقامة فعاليات متنوعة تعزز الموروث الشعبي خلال فترة الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية.
وعبر الوزير المطيري في تصريح صحفي على هامش احتفالية جمعية الفنانين الكويتيين في مقر الجمعية بمشاركة فرق الفنون الشعبية عن سعادته برعاية احتفالية (عرضة الكويت) في مقر الجمعية بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية الفنان القدير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج) واعضاء وضيوف الجمعية.
وأوضح أن (العرضة) فن جميل موروث من آبائنا وأجدادنا وتؤدى في الساحات والفرجان مبينا أن الفرق الشعبية لها دور كبير في الحفاظ على هذا الفن وإبرازه وخاصة في فترة الاحتفالات الوطنية.
وقال "نساهم بشكل مدروس ومنهجي في تعزيز مشاركة الفرق الشعبية في الاحتفالات الوطنية" مشيرا الى احتفالات قادمة بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وبين أن وزارة الاعلام تساهم في هذه الاحتفاليات وتسعى لتقديم صورة جميلة عن دولة الكويت في فتره الاعياد الوطنية مضيفا "نسأل الله أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والأفراح وأن تكون دائما بازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه".
وشاركت في احتفالية (عرضة الكويت) عشرة فرق فنون شعبية هي (أولاد عامر - الجهراء - القصر الاحمر - حمد بن حسين - العميري - معيوف مجلي - الماص - ناصر بو عوض - الفنطاس - فهد بن حسين).
وتحتل (العرضة) مساحة كبيرة في احتفالات أهل الجزيرة العربية خلال الاعياد والمناسبات ويستقطب الاضواء باعتباره من العادات والتقاليد الجميلة ولا يزال فنا لامعا يهواه الكبار والصغار. (النهاية)

ش ه د / أ م ح




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