الهند واليونان تبحثان تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 21 - 2 (كونا) -- بحث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاربعاء في نيودلهي تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بيان من وزارة الخارجية الهندية أن مودي بحث خلال لقائه مع ميتسوتاكيس الذي يزور نيودلهي للمشاركة في (حوار ريسينا) العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي زيارة رئيس وزراء اليونان بعد ستة عشر عاما حيث أكد مودي أن البلدين يهدفان إلى مضاعفة التجارة الثنائية بحلول عام 2030.
كما شدد مودي على أهمية زيادة التعاون في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والتكنولوجيا والابتكار وتنمية المهارات والفضاء من خلال ربط الشركات الناشئة في البلدين.
وناقش الطرفان زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن وسبل تعزيز التنسيق المتبادل بشأن التحديات المشتركة مثل الدفاع والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والأمن البحري.
كما اتفق الجانبان على خلق فرص جديدة للإنتاج المشترك والتنمية المشتركة في مجال التصنيع الدفاعي إضافة إلى بحث سبل مكافحة الإرهاب. (النهاية)
أ ت ك / ف ل ا
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