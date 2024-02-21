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الهند واليونان تبحثان تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية

2/21/2024 2:36:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 21 - 2 (كونا) -- بحث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاربعاء في نيودلهي تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بيان من وزارة الخارجية الهندية أن مودي بحث خلال لقائه مع ميتسوتاكيس الذي يزور نيودلهي للمشاركة في (حوار ريسينا) العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي زيارة رئيس وزراء اليونان بعد ستة عشر عاما حيث أكد مودي أن البلدين يهدفان إلى مضاعفة التجارة الثنائية بحلول عام 2030.
كما شدد مودي على أهمية زيادة التعاون في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والتكنولوجيا والابتكار وتنمية المهارات والفضاء من خلال ربط الشركات الناشئة في البلدين.
وناقش الطرفان زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن وسبل تعزيز التنسيق المتبادل بشأن التحديات المشتركة مثل الدفاع والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والأمن البحري.
كما اتفق الجانبان على خلق فرص جديدة للإنتاج المشترك والتنمية المشتركة في مجال التصنيع الدفاعي إضافة إلى بحث سبل مكافحة الإرهاب. (النهاية)

أ ت ك / ف ل ا




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