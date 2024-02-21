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سفير الكويت في مسقط: العلاقات الكويتية - العمانية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ

2/21/2024 2:36:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي

مسقط - 21 - 2 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري اليوم الأربعاء على عمق العلاقات الكويتية - العمانية التي تتميز بأنها علاقات راسخة وضاربة بجذورها في عمق التاريخ وحملتها الأجيال جيلا بعد جيل بمحبة وود ووفاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهاجري بمناسبة احتفال سفارة دولة الكويت لدى سلطنة عمان بالعيد الوطني للاستقلال ال63 وعيد التحرير ال33.
ورفع الهاجري في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية للبلاد داعيا الله عز وجل أن يديم نعم الأمن والأمان والتقدم والازدهار على دولة الكويت.
وقال "الحديث عن العلاقات الكويتية - العمانية حديث يطول سرده ويحتاج لأيام عديدة وما الزيارة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لسلطنة عمان وحل ضيفا عزيزا على أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق إلا دلالة كبيرة تترجم على أرض الواقع تلك العلاقات الأخوية".
وأضاف أن العلاقات الكويتية - العمانية متأصلة في قوتها وممتدة في تاريخها وجسدتها الشراكة بينهما والتي كان منها الافتتاح الرسمي لمشروع (مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم) أخيرا والذي يعد ثمرة الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن العلاقات الكويتية - العمانية تسير بخطى ثابتة وراسخة تعززها وشائج الأخوة والأهداف المشتركة وحرص القيادتين الحكيمتين على دفعها نحو آفاق أرحب وأوسع من التعاون في شتى المجالات.
وذكر السفير الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاحتفال أن "مستقبل العلاقات الكويتية - العمانية يدعو إلى الراحة والطمأنينة ويبشر بمزيد من التعاون على كافة المستويات بما يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والفائدة".
وأكد حرص القيادتين السياسيتين ورغبتهما في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز مجالات التعاون الثنائية بينهما ودفعها نحو الأمام لخدمة مصالح البلدين والشعبين.
وأعرب الهاجري عن سعادته وتقديره لمشاركة الضيوف الأعزاء والحضور الكرام احتفال الكويت وفرحتها بالأعياد الوطنية (الاستقلال والتحرير) التي سطر فيها الشعب الكويتي أروع صور التضحية والفداء من أجل تراب الوطن الغالي.
شارك في الحفل عدد من أصحاب السمو وكبار الشخصيات وأعضاء مجلس الشورى العماني والمسؤولين العمانيين إلى جانب سفراء الدول الشقيقة والصديقة في سلطنة عمان كما شارك في الاحتفال صاحب السمو تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد ضيف شرف الاحتفال. (النهاية)

ن ف ع / ه س ص



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