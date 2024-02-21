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افتتاح مجمع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التعليمي الخيري في إندونيسيا

2/21/2024 2:36:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله بوقس

قاروت (إندونيسيا) - 21 - 2 (كونا) -- افتتحت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت وسفارة الكويت بجمهورية إندونيسيا وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية اليوم الأربعاء المرحلة الأولى لمشروع "مجمع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التعليمي" في مدينة قاروت الإندونيسية.
وذكر القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت بإندونيسيا المستشار عبدالله الفضلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المشاريع الخيرية الكويتية المستمرة هي الرافد المساند للدبلوماسية الكويتية مضيفا "لاشك أن مشاريع الكويت تضفي علامة سامية في مختلف دول العالم بما في ذلك إندونيسيا".
وأشار الفضلي إلى أن المشروع يأتي امتدادا لسلسة متواصلة من التعاون الإنساني والخيري والدبلوماسي بين دولة الكويت وجمهورية إندونيسيا وصلت إلى مراتب عالمية مستذكرا تسمية الأمم المتحدة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "أميرا للانسانية" وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني.
وفي خطابه أمام حفل تدشين المشروع أعرب الفضلي عمن سعادته بافتتاح مشروع الشيخ نواف التعليمي وقال "إنه أمير التواضع والحكمة الذي لم يكن إنسانا عاديا بل كان رجلا اجتمعت فيه كل الخصال لذلك سمي هذا المشروع باسم سموه طيب الله ثراه".
وقال إن الهيئات الرسمية والجمعيات الخيرية والمحسنين في دولة الكويت تركوا بصمة في ساحة العطاء العالمية بفضل قياداتها لافتا إلى أن ذلك يأتي متسقا مع الموقف الرسمي للكويت في العمل الإنساني.
من جهته ذكر الأمين العام بالتكليف في الأمانة العامة للأوقاف ناصر محمد الحمد في تصريح مماثل (كونا) أن إجمالي تكلفة المشروع من دون الأرض بلغت 750 ألف دينار (5ر2 مليون دولار أمريكي) وأن "المشروع قد أنجز خلال عام واحد تقريبا وأن هذه هي المرحلة الأولى له تمهيدا للمراحل المقبلة".
وشكر الحمد في خطاب له أمام الحفل بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الأمانة العامة للأوقاف جميع الحضور والقائمين على هذا المشروع الخيري الضخم في إندونيسيا مشيدا بحفاوة الاستقبال الإندونيسي على المستويين الحكومي والشعبي.
وقال "إن الاعمال الخيرة والآثار الجلية والسنن الحسنة تخلد ذكرى صاحبها بين الناس وتورثه في حياته وبعد وفاته ذكرا وشكرا وثناء ودعاء" مضيفا أن "سمو الأمير الراحل قدم الكثير في سبيل تعزيز روابط الأخوة والصداقة بين الكويت وإندونيسيا والأمانة العامة للأوقاف تسعد بتخليد ذكرى سموه في هذا الصرح التعليمي الإسلامي الكبير وتسأل الله أن يتغمد سموه بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته".
وأشار إلى أن الأمانة لم تألو جهدا منذ نشأتها في دعم جهود التعاون الإسلامي ومشاركة الأشقاء بشراكات واتفاقيات تعاون ودعم حكومي مشهود من وزارة الخارجية الكويتية وقطاعاتها المهمة والحيوية لشؤون التنمية والتعاون الدولي لافتا إلى أن "أذرع الخارجية الكويتية هي المعتمدة لإيصال المساعدات الكويتية للعالم".
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة "جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية" جمال عبد الخالق النوري في تصريح ل(كونا) أن المرحلة الأولى لمشروع مجمع الشيخ نواف أقيمت على أرض موقوفة مساحتها 34873 متر مربع فيها تسعة مشاريع على مساحة 7225 متر مربع.
وأوضح النوري أن المشروع يشمل مسجدا يسع لأكثر من 800 مصل وصالة متعددة الأغراض تسع لحوالي ألفي طالب ومدرسة للبنين ب 18 فصل وسكن للطلاب ب 18 غرفة وسكن لطالبات ب 9 غرف ودار الأيتام ب 6 غرف و10 بيوت للمدرسين ومطبخ مركزي وصالة طعام وغرفة اجتماعات تسع لحوالي 1000 شخص.
وأفاد بأن اهتمام الجمعية بتنفيذ المشاريع التعليمية يأتي من منطلق أن التعليم مهم في بناء الدول وتنميتها ولاسيما في الدول الفقيرة متمنيا أن تسهم الجمعية في تنمية التعليم في هذه المنطقة من إندونيسيا وأن يستفيد أهالي المنطقة من مشروع مجمع الشيخ نواف التعليمي.
وتطرق إلى أنشطة الجمعية في إندونيسيا منذ أن زار الشيخ عبد الله النوري إندونيسيا لأول مرة قبل 50 عاما وبدأ منذ ذلك الحين أعمال الخير والعطاء في معظم أرجاء إندونيسيا خاصة منطقة باندونغ القريبة من مدينة قاروت التي وصفها بأنها "جنة الله في الأرض".
وأعرب عن شكره وتقديره للأمانة العامة للأوقاف على التبرع لبناء المشروع ومن ورائها جميع المتبرعين الواقفين للأمانة كما شكر سفارة دولة الكويت لدى إندونيسيا على متابعتها الدائمة للمشاريع الخيرية وقدم شكره للجمعية الكويتية - الإندونيسية الخيرية على الإشراف في تنفيذ هذا المشروع.
حضر افتتاح مشروع "مجمع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التعليمي" عن الجانب الإندونيسي نائب وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا سيفول الرحمة داسوكي ومحافظ جاوة الغربية بيي محمودين وحاكم مدينة قاروت برناس تاج الدين وسفيرة جمهورية إندونيسيا لدى الكويت لينا ماريانا.
ومن الجانب الكويتي حضر مدير إدارة الصناديق الوقفية مأرب يعقوب اليعقوب والمدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدر الصميط ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية لبيت الزكاة عبدالمحسن الكندري والمستشارة في الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية هديل السبكي ورئيس الجمعية الكويتية - الاندونيسية والمشرف على مشروع مجمع الشيخ نواف التعليمي أحمد الهولي. (النهاية)

ع أ ب / ه س ص



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