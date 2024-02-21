وزير الشباب لـ(كونا): قرارات إلغاء إشهار 36 ناديا رياضيا هي والعدم سواء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقة
الكويت - 21 - 2 (كونا) -- أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اليوم الاربعاء قرارا وزاريا يتم بموجبه "إلغاء القرارات السابقة القاضية بإلغاء قرارات إشهار 36 ناديا رياضيا وذلك بأثر رجعي واعتبارها هي والعدم سواء".
وقال الوزير معرفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار يأتي تلبية للتظلمات التي تقدمت بها تلك الأندية لمكتب الوزير ضد القرارات المشار إليها وما شابها من "مثالب قانونية" مما استوجب إلغاءها مبينا أن "القرار يأتي تماشيا مع متطلبات الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية".
وأوضح أنه تم فحص ومراجعة مستندات الأندية المتضررة كما تم أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع في كتابها المؤرخ بـ8 يونيو 2023 والذي أكد عدم جواز التصدي لقرارات إشهار الأندية.
وذكر ان القرار يأتي تأسيسا على القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وقواعد الحوكمة الرياضية وحرصا على مصلحة الرياضة والرياضيين وتأكيدا على استقلالية الحركة الرياضية وتلافيا لما يمكن اعتباره تدخلا حكوميا والتعرض لخطر إيقاف النشاط الرياضي بدولة الكويت.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التدقيق على جميع الأندية بلا استثناء من قبل لجنة محايدة مضيفا "انه لا كبير ولا صغير أمام حرمة المال العام" اذ ان القانون "سيطبق على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الأندية الرياضية ومستقبل شبابنا الرياضي".
وأضاف "كما أننا نملك الرغبة والإصرار على مكافأة المبدع والمجتهد فإن لدينا العزيمة والصلابة في مواجهة ومحاسبة المخطئ أيا كان في إطار القانون واللوائح والنظم المعمول بها" داعيا جميع الاندية والاتحادات للعمل الجاد لخدمة الشباب الرياضي الكويتي لرفع أسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الرياضية الكبرى.
وشمل القرار أندية: انسباير الكويتي للسيارات والدراجات الآلية والكويتي للدراجات الهوائية والوفرة للألعاب الرياضية والفروسية وحولي للألعاب الرياضية والفروسية والرياضات البحرية والكويتي للرياضات الالكترونية والكويتي للخماسي الحديث والفروسية للألعاب الرياضية والفروسية والكويتي للتراياثلون والكويتي للرياضات الجوية وصبحان للألعاب الرياضية والفروسية.
كما شمل أندية: الكويتي العالمي لرياضة المحركات والكويتي للغوص والإنقاذ وفخر الأجيال لرياضات الفروسية والبادل الكويتي والكويتي للريشة الطائرة والكويت الدولي للفروسية وضاحية عبدالله المبارك لرياضات الفروسية والدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية والمسايل للفروسية والبيسبول الرياضي والإرادة لرياضة المعاقين.
وشمل أيضا أندية: الكويت للكارتينج و965 للمحركات وبيان الكويتي للرماية والكويت الوطني للرماية والطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية ووربة الرياضي للمعاقين والجولف الكويتي والبصيرة الرياضي للمكفوفين والكويتي للكريكيت والسكب لرياضة الفروسية والجابرية للألعاب الرياضية والفروسية ومبارك الكبير الرياضي للمعاقين والتحدي الرياضي للمعاقين والنادي الكويتي لرياضات المحركات.(النهاية) ف ش ا / ط أ ب
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