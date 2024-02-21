وزير الشباب لـ(كونا): قرارات إلغاء إشهار 36 ناديا رياضيا هي والعدم سواء

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقة

الكويت - 21 - 2 (كونا) -- أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي اليوم الاربعاء قرارا وزاريا يتم بموجبه "إلغاء القرارات السابقة القاضية بإلغاء قرارات إشهار 36 ناديا رياضيا وذلك بأثر رجعي واعتبارها هي والعدم سواء".

وقال الوزير معرفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار يأتي تلبية للتظلمات التي تقدمت بها تلك الأندية لمكتب الوزير ضد القرارات المشار إليها وما شابها من "مثالب قانونية" مما استوجب إلغاءها مبينا أن "القرار يأتي تماشيا مع متطلبات الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية".

وأوضح أنه تم فحص ومراجعة مستندات الأندية المتضررة كما تم أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع في كتابها المؤرخ بـ8 يونيو 2023 والذي أكد عدم جواز التصدي لقرارات إشهار الأندية.

وذكر ان القرار يأتي تأسيسا على القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وقواعد الحوكمة الرياضية وحرصا على مصلحة الرياضة والرياضيين وتأكيدا على استقلالية الحركة الرياضية وتلافيا لما يمكن اعتباره تدخلا حكوميا والتعرض لخطر إيقاف النشاط الرياضي بدولة الكويت.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التدقيق على جميع الأندية بلا استثناء من قبل لجنة محايدة مضيفا "انه لا كبير ولا صغير أمام حرمة المال العام" اذ ان القانون "سيطبق على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الأندية الرياضية ومستقبل شبابنا الرياضي".

وأضاف "كما أننا نملك الرغبة والإصرار على مكافأة المبدع والمجتهد فإن لدينا العزيمة والصلابة في مواجهة ومحاسبة المخطئ أيا كان في إطار القانون واللوائح والنظم المعمول بها" داعيا جميع الاندية والاتحادات للعمل الجاد لخدمة الشباب الرياضي الكويتي لرفع أسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الرياضية الكبرى.

وشمل القرار أندية: انسباير الكويتي للسيارات والدراجات الآلية والكويتي للدراجات الهوائية والوفرة للألعاب الرياضية والفروسية وحولي للألعاب الرياضية والفروسية والرياضات البحرية والكويتي للرياضات الالكترونية والكويتي للخماسي الحديث والفروسية للألعاب الرياضية والفروسية والكويتي للتراياثلون والكويتي للرياضات الجوية وصبحان للألعاب الرياضية والفروسية.

كما شمل أندية: الكويتي العالمي لرياضة المحركات والكويتي للغوص والإنقاذ وفخر الأجيال لرياضات الفروسية والبادل الكويتي والكويتي للريشة الطائرة والكويت الدولي للفروسية وضاحية عبدالله المبارك لرياضات الفروسية والدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية والمسايل للفروسية والبيسبول الرياضي والإرادة لرياضة المعاقين.

وشمل أيضا أندية: الكويت للكارتينج و965 للمحركات وبيان الكويتي للرماية والكويت الوطني للرماية والطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية ووربة الرياضي للمعاقين والجولف الكويتي والبصيرة الرياضي للمكفوفين والكويتي للكريكيت والسكب لرياضة الفروسية والجابرية للألعاب الرياضية والفروسية ومبارك الكبير الرياضي للمعاقين والتحدي الرياضي للمعاقين والنادي الكويتي لرياضات المحركات.(النهاية) ف ش ا / ط أ ب