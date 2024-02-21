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وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

2/21/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 2 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاربعاء الى أهمية العمل على تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية الأزمة الروسية – الأوكرانية خاصة في ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش مشاركتهما في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية.
وأشار شكري في هذا الاطار الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية – الأوكرانية على الوضع الاقتصادي على المستويين الاقليمي والدولي لاسيما تأثيراتها على الاقتصاد المصري بشكل خاص.
وأشاد من جانب آخر بالتعاون والتنسيق المتميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية والتأييد المتبادل للترشيحات الدولية عن البلدين للمناصب والوظائف الدولية.
من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي الأهمية الكبيرة التي تحظى بها علاقات الشراكة والتعاون الراسخة بين القاهرة وموسكو على مدى عقود عديدة.
وأشار لافروف إلى أهمية مواصلة التشاور رفيع المستوى بين البلدين بما يحقق المصلحة المتبادلة لشعبيهما ويضمن في الوقت ذاته العمل على "حلحلة الأزمات ودعم الاستقرار في المنطقة".
وأضاف البيان ان اللقاء تطرق الى استعراض آخر التطورات في المنطقة لاسيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأحداث في اليمن وتأثيرها السلبي على أمن وسلامة الملاحة البحرية إضافة إلى الأزمة المستعرة في السودان وليبيا فضلا عن جهود حلحلة الملف السوري.
وأوضح أن اللقاء تناول كذلك أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات مشيرا إلى مشروع محطة (الضبعة) النووية وهو ما انعكس في تشريف الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين لاحتفالية الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة من المحطة مؤخرا. (النهاية)

ع ف ف / ر ج



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