وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 2 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاربعاء الى أهمية العمل على تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية الأزمة الروسية – الأوكرانية خاصة في ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش مشاركتهما في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية.
وأشار شكري في هذا الاطار الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية – الأوكرانية على الوضع الاقتصادي على المستويين الاقليمي والدولي لاسيما تأثيراتها على الاقتصاد المصري بشكل خاص.
وأشاد من جانب آخر بالتعاون والتنسيق المتميز بين مصر وروسيا في مختلف المحافل الدولية والتأييد المتبادل للترشيحات الدولية عن البلدين للمناصب والوظائف الدولية.
من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي الأهمية الكبيرة التي تحظى بها علاقات الشراكة والتعاون الراسخة بين القاهرة وموسكو على مدى عقود عديدة.
وأشار لافروف إلى أهمية مواصلة التشاور رفيع المستوى بين البلدين بما يحقق المصلحة المتبادلة لشعبيهما ويضمن في الوقت ذاته العمل على "حلحلة الأزمات ودعم الاستقرار في المنطقة".
وأضاف البيان ان اللقاء تطرق الى استعراض آخر التطورات في المنطقة لاسيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأحداث في اليمن وتأثيرها السلبي على أمن وسلامة الملاحة البحرية إضافة إلى الأزمة المستعرة في السودان وليبيا فضلا عن جهود حلحلة الملف السوري.
وأوضح أن اللقاء تناول كذلك أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات مشيرا إلى مشروع محطة (الضبعة) النووية وهو ما انعكس في تشريف الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين لاحتفالية الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة من المحطة مؤخرا. (النهاية)
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