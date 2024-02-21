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قنصلية دولة الكويت في جدة تحتفل بالأعياد الوطنية

2/21/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 21 - 2 (كونا) -- احتفلت القنصلية العامة لدولة الكويت في جدة اليوم الأربعاء بالذكرى ال 63 للعيد الوطني وال 33 ليوم التحرير بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله والمدير العام لفرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي وعدد من الأمراء ومنتسبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل ورجال الأعمال والإعلاميين والطلبة الكويتيين المبتعثين بالجامعات في المنطقة الغربية.
وبهذه المناسبة تقدم القنصل العام لدولة الكويت المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الاسلامي محمد المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الحكومة والشعب الكويتي داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن تبقى واحة أمن وأمان.
وأشاد المطيري بدور الرعيل الأول وما بذلوه من أجل استقلال الوطن وبنائه وبالتضحيات التي قدمها شهداء الكويت في مواجهة الاحتلال العراقي الغاشم لتبقى الكويت حرة عزيزة أبية سائلا المولى سبحانه تعالى أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة وأن يكرم نزلهم.
كما أشاد القنصل المطيري بالعلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية مؤكدا أنها علاقات راسخة تنطلق من روابط تاريخية متجذرة وتعد نموذجا راقيا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب.
وذكر أن العلاقات بين البلدين قامت على أسس متينة تجمعها روابط الدم والدين واللغة ووحدة المصير المشترك وتجانس الأسر والمصاهرة وحسن الجوار مستذكرا الوقفة التاريخية والمشرفة للمملكة قيادة وشعبا مع دولة الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم.
وذكر أن مواقف القيادتين اتسمت بالعقلانية والحكمة والاتزان في معالجة كافة القضايا مشيرا الى تطابق مواقفهما في مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ما عزز ذلك الترابط الرسمي والشعبي الوثيق.
وقال إن دولة الكويت والمملكة تعملان يدا بيد لتتكامل رؤية (المملكة 2030) مع رؤية (الكويت 2035) مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة بين البلدين وتطوريها.
وأشاد بالتعاون بين البلدين في كافة المجالات في هذا الإطار مبينا ان الجانبين يطمحان إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى مستوى.
وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى ما يقارب 900 مليون دينار كويتي (ما يعادل 10ر2 مليار دولار أمريكي) بعام 2022 والذي نما حتى شهر يوليو في العام 2023 الى ما يفوق 490 مليون دينار كويتي (ما يعادل 6ر1 مليار دولار أمريكي).
كما أشار المطيري إلى الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين الشقيقين ولاسيما الزيارة الاخيرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى المملكة التي تعد الأولى بعد تولي سموه مقاليد الحكم ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبين أن تلك الزيارة الكريمة مدلولاتها وأبعادها تدل على أهمية المملكة بالنسبة للكويت كما أنها امتداد استراتيجي وعمق خليجي وعربي وإسلامي منوها بالزيارة التي تكللت بتقليد أمير البلاد قلادة الملك عبد العزيز من قبل ولي العهد السعودي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حيث تعد أرفع وسام في السعودية وذلك تقديرا له.
وتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التي تحل غدا الخميس متمنيا للمملكة وشعبها الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار والرخاء.
شهد الحفل مشاركة الخطوط الجوية الكويتية اضافة الى عدد الشركات الكويتية الرائدة العاملة في السوق السعودي ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الغالية. (النهاية)

ف ن / ه س ص



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