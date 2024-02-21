قنصلية دولة الكويت في جدة تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 21 - 2 (كونا) -- احتفلت القنصلية العامة لدولة الكويت في جدة اليوم الأربعاء بالذكرى ال 63 للعيد الوطني وال 33 ليوم التحرير بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله والمدير العام لفرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي وعدد من الأمراء ومنتسبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل ورجال الأعمال والإعلاميين والطلبة الكويتيين المبتعثين بالجامعات في المنطقة الغربية.
وبهذه المناسبة تقدم القنصل العام لدولة الكويت المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الاسلامي محمد المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الحكومة والشعب الكويتي داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن تبقى واحة أمن وأمان.
وأشاد المطيري بدور الرعيل الأول وما بذلوه من أجل استقلال الوطن وبنائه وبالتضحيات التي قدمها شهداء الكويت في مواجهة الاحتلال العراقي الغاشم لتبقى الكويت حرة عزيزة أبية سائلا المولى سبحانه تعالى أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة وأن يكرم نزلهم.
كما أشاد القنصل المطيري بالعلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية مؤكدا أنها علاقات راسخة تنطلق من روابط تاريخية متجذرة وتعد نموذجا راقيا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب.
وذكر أن العلاقات بين البلدين قامت على أسس متينة تجمعها روابط الدم والدين واللغة ووحدة المصير المشترك وتجانس الأسر والمصاهرة وحسن الجوار مستذكرا الوقفة التاريخية والمشرفة للمملكة قيادة وشعبا مع دولة الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم.
وذكر أن مواقف القيادتين اتسمت بالعقلانية والحكمة والاتزان في معالجة كافة القضايا مشيرا الى تطابق مواقفهما في مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ما عزز ذلك الترابط الرسمي والشعبي الوثيق.
وقال إن دولة الكويت والمملكة تعملان يدا بيد لتتكامل رؤية (المملكة 2030) مع رؤية (الكويت 2035) مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة بين البلدين وتطوريها.
وأشاد بالتعاون بين البلدين في كافة المجالات في هذا الإطار مبينا ان الجانبين يطمحان إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى مستوى.
وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى ما يقارب 900 مليون دينار كويتي (ما يعادل 10ر2 مليار دولار أمريكي) بعام 2022 والذي نما حتى شهر يوليو في العام 2023 الى ما يفوق 490 مليون دينار كويتي (ما يعادل 6ر1 مليار دولار أمريكي).
كما أشار المطيري إلى الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين الشقيقين ولاسيما الزيارة الاخيرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى المملكة التي تعد الأولى بعد تولي سموه مقاليد الحكم ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبين أن تلك الزيارة الكريمة مدلولاتها وأبعادها تدل على أهمية المملكة بالنسبة للكويت كما أنها امتداد استراتيجي وعمق خليجي وعربي وإسلامي منوها بالزيارة التي تكللت بتقليد أمير البلاد قلادة الملك عبد العزيز من قبل ولي العهد السعودي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حيث تعد أرفع وسام في السعودية وذلك تقديرا له.
وتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التي تحل غدا الخميس متمنيا للمملكة وشعبها الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار والرخاء.
شهد الحفل مشاركة الخطوط الجوية الكويتية اضافة الى عدد الشركات الكويتية الرائدة العاملة في السوق السعودي ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الغالية. (النهاية)
ف ن / ه س ص
MENAFN21022024000071011013ID1107882221