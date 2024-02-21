الشونة الجنوبية والبادية الغربية تتفوقان في بطولة القائد لاختراق الضاحية طالبات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)-فازت مديرية تربية الشونة الجنوبية ببطولة المرحلة الأساسية الدنيا، بينما فازت مديرية البادية الشمالية الغربية ببطولة المرحلة الثانوية في سباق القائد لاختراق الضاحية للطالبات التي أقيمت، اليوم الأربعاء، في مدينة العقبة.
ورعى البطولة مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور اجمل الطويقات مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي.
وكانت النتائج على النحو التالي في بطولة المرحلة الأساسية الدنيا، فازت مديرية الشونة الجنوبية بالمركز الأول برصيد (24) نقطة، وبالثاني مديرية الأغوار الجنوبية برصيد (74) نقطة، وبالثالث مديرية الكورة برصيد (101) نقطة.
وفي بطولة المرحلة الثانوية فازت مديرية البادية الشمالية الغربية بالمركز الأول برصيد (28) نقطة وبالثاني مديرية الشونة الجنوبية برصيد (33) نقطة وبالثالث مديرية اربد برصيد (79) نقطة.
--(بترا)
ع س/أز/ هـ ح
21/02/2024 22:17:01
MENAFN21022024000117011021ID1107882220
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