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الشونة الجنوبية والبادية الغربية تتفوقان في بطولة القائد لاختراق الضاحية طالبات

2/21/2024 2:36:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)-فازت مديرية تربية الشونة الجنوبية ببطولة المرحلة الأساسية الدنيا، بينما فازت مديرية البادية الشمالية الغربية ببطولة المرحلة الثانوية في سباق القائد لاختراق الضاحية للطالبات التي أقيمت، اليوم الأربعاء، في مدينة العقبة.
ورعى البطولة مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور اجمل الطويقات مدير إدارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد المدرسي.
وكانت النتائج على النحو التالي في بطولة المرحلة الأساسية الدنيا، فازت مديرية الشونة الجنوبية بالمركز الأول برصيد (24) نقطة، وبالثاني مديرية الأغوار الجنوبية برصيد (74) نقطة، وبالثالث مديرية الكورة برصيد (101) نقطة.
وفي بطولة المرحلة الثانوية فازت مديرية البادية الشمالية الغربية بالمركز الأول برصيد (28) نقطة وبالثاني مديرية الشونة الجنوبية برصيد (33) نقطة وبالثالث مديرية اربد برصيد (79) نقطة.
--(بترا)
ع س/أز/ هـ ح
21/02/2024 22:17:01

MENAFN21022024000117011021ID1107882220

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