جامعة مؤتة تبحث سبل تعزيز الشراكة مع معهد الإدارة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 21 شباط (بترا)- محمد العساسفة- بحث رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الشراكة مع مدير معهد الإدارة العامة بالوكالة الدكتور هاني الحراحشة.

وقال النعيمات إن الجامعة تولي التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة أهمية كبيرة من أجل تعزيز الفرص للتطوير والتدريب لا سيما وأن معهد الإدارة العامة من المؤسسات الوطنية التي لها دور كبير في تأهيل وتدريب العاملين في مختلف المجالات، وفق برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية والعلمية والتي من شأنها زيادة القدرات والمهارات الفردية وبما ينعكس على أداء الأفراد والمؤسسات.

من جانبه، تحدث الحراحشة عن رغبة المعهد في تفعيل الاتفاقية التي وقعت سابقا بين الجامعة والمعهد وبما يخدم الطرفين في مجال تبادل الخبرات المهارات في مختلف المجالات والتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال فتح البرامج المهنية التي تلبي متطلبات سوق العمل وتساهم في تعزيز المهارات لدى العاملين والخريجين.

--(بترا)

م ع/أز/ هـ ح

21/02/2024 22:11:15