جامعة مؤتة تبحث سبل تعزيز الشراكة مع معهد الإدارة العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 21 شباط (بترا)- محمد العساسفة- بحث رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الشراكة مع مدير معهد الإدارة العامة بالوكالة الدكتور هاني الحراحشة.
وقال النعيمات إن الجامعة تولي التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة أهمية كبيرة من أجل تعزيز الفرص للتطوير والتدريب لا سيما وأن معهد الإدارة العامة من المؤسسات الوطنية التي لها دور كبير في تأهيل وتدريب العاملين في مختلف المجالات، وفق برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية والعلمية والتي من شأنها زيادة القدرات والمهارات الفردية وبما ينعكس على أداء الأفراد والمؤسسات.
من جانبه، تحدث الحراحشة عن رغبة المعهد في تفعيل الاتفاقية التي وقعت سابقا بين الجامعة والمعهد وبما يخدم الطرفين في مجال تبادل الخبرات المهارات في مختلف المجالات والتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال فتح البرامج المهنية التي تلبي متطلبات سوق العمل وتساهم في تعزيز المهارات لدى العاملين والخريجين.
--(بترا)
م ع/أز/ هـ ح
21/02/2024 22:11:15
MENAFN21022024000117011021ID1107882219
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