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الأمم المتحدة: تحديات كبيرة تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

2/21/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 21 شباط (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن تحديات كبيرة تعرقل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بينها تقييد الجيش الإسرائيلي للحركة.
وأضاف دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، مساء الأربعاء، في مقر المنظمة الدولية أن موقف الأمم المتحدة ثابت ومعروف منذ سنوات بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك، قال خبراء أمميون مستقلون إنه يتعين على إسرائيل أن تنفذ فورا وقفا لإطلاق النار، وأن تتخذ تدابير إنسانية ملموسة تعطي الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات، وفقا للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وقال الخبراء المستقلون التابعون لمجلس حقوق الانسان إنه في هذه المرحلة من الصراع، هناك حاجة ملحة ومتزايدة لمعالجة الانقطاع شبه الكامل للتعليم، والتدمير الهائل للمساكن، وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية ولوازمها، وزيادة خطر الاحتجاز التعسفي والعنف "بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية".
وأعرب الخبراء في بيان صحفي انه و"نظرا للوضع الإنساني الحرج، فإن جميع الهجمات والغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على مستشفيات غزة، التي يعمل أقل من ثلثها جزئيا، يجب أن تتوقف فورا".
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
21/02/2024 22:08:15

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