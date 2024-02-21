البرازيل تنتقد الشلل غير المقبول لمجلس الأمن بشأن الحربين في غزة وأوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- انتقد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فيريا، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو "الشلل غير المقبول" لمجلس الأمن في مواجهة الحربين في غزة وأوكرانيا.

ووفقاً لـ(فرانس برس)، قال فيريا، خلال كلمته الافتتاحية، "المؤسسات المتعددة الأطراف؛ لأنها ليست مجهزة بما يكفي للتعامل مع التحديات الحالية، كما يتضح من الشلل غير المقبول لمجلس الأمن بشأن النزاعات الجارية. هذا التقاعس يتسبب بخسائر في الأرواح البشرية".

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

21/02/2024 22:02:24