البرازيل تنتقد الشلل غير المقبول لمجلس الأمن بشأن الحربين في غزة وأوكرانيا

البرازيل تنتقد الشلل غير المقبول لمجلس الأمن بشأن الحربين في غزة وأوكرانيا
التاريخ
2/21/2024 2:36:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- انتقد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فيريا، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو "الشلل غير المقبول" لمجلس الأمن في مواجهة الحربين في غزة وأوكرانيا.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قال فيريا، خلال كلمته الافتتاحية، "المؤسسات المتعددة الأطراف؛ لأنها ليست مجهزة بما يكفي للتعامل مع التحديات الحالية، كما يتضح من الشلل غير المقبول لمجلس الأمن بشأن النزاعات الجارية. هذا التقاعس يتسبب بخسائر في الأرواح البشرية".
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
21/02/2024 22:02:24
MENAFN21022024000117011021ID1107882217
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