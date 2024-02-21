الفيصلي يفوز على مغير السرجان ضمن دوري المحترفين لكرة القدم
التاريخ
2/21/2024 2:36:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- تفوّق فريق الفيصلي على مغيّر السرجان، اليوم الأربعاء، ضمن دوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق الوحدات بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، ضمن اللقاءات المؤجلة من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم، لمشاركة الفيصلي في البطولات الآسيوية في المرحلة الماضية.
وسجل قصي المنصوري وعارف الحاج هدفي الفيصلي، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث ليتجمد رصيد مغيّر السرحان عند 11 نقطة في المركز الثامن.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
21/02/2024 21:58:48
MENAFN21022024000117011021ID1107882216
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