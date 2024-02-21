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الفيصلي يفوز على مغير السرجان ضمن دوري المحترفين لكرة القدم

2/21/2024 2:36:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- تفوّق فريق الفيصلي على مغيّر السرجان، اليوم الأربعاء، ضمن دوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق الوحدات بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، ضمن اللقاءات المؤجلة من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم، لمشاركة الفيصلي في البطولات الآسيوية في المرحلة الماضية.
وسجل قصي المنصوري وعارف الحاج هدفي الفيصلي، فيما رفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث ليتجمد رصيد مغيّر السرحان عند 11 نقطة في المركز الثامن.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
21/02/2024 21:58:48

MENAFN21022024000117011021ID1107882216

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