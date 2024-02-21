الصحة العالميةوالمدينة للخدمات الإنسانية بدبي ترسلان إمدادات صحية لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن مركز الإمدادات اللوجستية، التابع للمنظمة في مدينة دبي، سيتولّى بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، إيصال إمداداتٍ صحية بالغة الأهمية تزيد قيمتها على 1.7 مليون دولار أميركي إلى قطاع غزة، وسط تفاقم حالة الطوارئ الصحية هناك.

وبحسب بيان، صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، سيجري تسليم ما مجموعه 80 طنًا متريًا من الأدوية المُنقذة للحياة، ومنها الأنسولين، من خلال جسر جوي مؤقت بين الإمارات العربية المتحدة ومصر.

ومن المتوقَّع أن تتولى عدة عمليات نقلٍ جويٍّ متناوبةٍ تسليم الإمدادات التي ستدعم نحو مليوني شخص في قطاع غزة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان حسن بلخي: "يَمُدُّ مركزُ الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي شريان الحياة للبلدان المتضررة من الطوارئ الصحية في جميع أنحاء إقليم المنظمة لشرق المتوسط وخارجه، ومع توالي فصول الأزمة الصحية في قطاع غزة وتصاعد وتيرة الأعمال العدائية في رفح، باتت هذه الأدوية بالغة الأهمية للأشخاص الذين فُرضت قيودٌ شديدةٌ على حصولهم على الرعاية الطبية؛ بسبب نقص الإمدادات الذي يعاني منه النظام الصحي بأسره".

وقال المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، الدكتور جيوسيبي سابا: "منذ عام 2018، ظَلَّ مركز الإمدادات اللوجستية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي في طليعة جهود الاستجابة الإنسانية التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، "وقد بدأ تنسيقنا للاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية في غزة في تشرين الأول، واليوم نواصل التنسيق الوثيق مع المنظمة وجميع شركائنا لتلبية الاحتياجات المُلِحّة للمساعدات الصحية الإنسانية في غزة من خلال الجسر الجوي المستمر و 4 عمليات نقل جوي إضافية على الأقل".

--(بترا)

وز/أز/ هـ ح

21/02/2024 21:55:08