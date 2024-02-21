الصحة العالميةوالمدينة للخدمات الإنسانية بدبي ترسلان إمدادات صحية لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن مركز الإمدادات اللوجستية، التابع للمنظمة في مدينة دبي، سيتولّى بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، إيصال إمداداتٍ صحية بالغة الأهمية تزيد قيمتها على 1.7 مليون دولار أميركي إلى قطاع غزة، وسط تفاقم حالة الطوارئ الصحية هناك.
وبحسب بيان، صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، سيجري تسليم ما مجموعه 80 طنًا متريًا من الأدوية المُنقذة للحياة، ومنها الأنسولين، من خلال جسر جوي مؤقت بين الإمارات العربية المتحدة ومصر.
ومن المتوقَّع أن تتولى عدة عمليات نقلٍ جويٍّ متناوبةٍ تسليم الإمدادات التي ستدعم نحو مليوني شخص في قطاع غزة.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان حسن بلخي: "يَمُدُّ مركزُ الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي شريان الحياة للبلدان المتضررة من الطوارئ الصحية في جميع أنحاء إقليم المنظمة لشرق المتوسط وخارجه، ومع توالي فصول الأزمة الصحية في قطاع غزة وتصاعد وتيرة الأعمال العدائية في رفح، باتت هذه الأدوية بالغة الأهمية للأشخاص الذين فُرضت قيودٌ شديدةٌ على حصولهم على الرعاية الطبية؛ بسبب نقص الإمدادات الذي يعاني منه النظام الصحي بأسره".
وقال المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، الدكتور جيوسيبي سابا: "منذ عام 2018، ظَلَّ مركز الإمدادات اللوجستية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي في طليعة جهود الاستجابة الإنسانية التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، "وقد بدأ تنسيقنا للاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية في غزة في تشرين الأول، واليوم نواصل التنسيق الوثيق مع المنظمة وجميع شركائنا لتلبية الاحتياجات المُلِحّة للمساعدات الصحية الإنسانية في غزة من خلال الجسر الجوي المستمر و 4 عمليات نقل جوي إضافية على الأقل".
--(بترا)
وز/أز/ هـ ح
21/02/2024 21:55:08
MENAFN21022024000117011021ID1107882215
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