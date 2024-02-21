لجنة التربية والتعليم لمديرية لواء الوسطية تناقش الواقع التربوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 شباط (بترا)- ناقشت لجنة التربية والتعليم لمديرية تربية لواء الوسطية مع متصرف اللواء، الدكتور زيد الهباهبة، اليوم الأربعاء، الواقع التربوي بمدارس اللواء.
وأكد الهباهبة أهمية العمل الميداني وضرورة متابعة المدارس والوقوف على احتياجاتها وتوفير المستلزمات الأساسية للطلبة والطالبا، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي لدعم العملية التربوية وتحسينها وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلبة من خلال تنفيذ الأنشطة اللامنهجية.
من جهته، أوضح مدير التربية والتعليم الدكتور تيسير الجراح أهمية ودور المجتمع المحلي في تحسين قطاع التعليم وأنهم الشركاء الأساسيين في تطوير ودعم العملية التعليمية، لافتا إلى ضرورة تبادل الخبرات والتعاون بين جميع الأطراف لتحسين جودة التعليم في لواء الوسطية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
--(بترا)
ا.ح/از/ه ح
21/02/2024 21:50:10
MENAFN21022024000117011021ID1107882214
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