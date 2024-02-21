لجنة التربية والتعليم لمديرية لواء الوسطية تناقش الواقع التربوي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 21 شباط (بترا)- ناقشت لجنة التربية والتعليم لمديرية تربية لواء الوسطية مع متصرف اللواء، الدكتور زيد الهباهبة، اليوم الأربعاء، الواقع التربوي بمدارس اللواء.

وأكد الهباهبة أهمية العمل الميداني وضرورة متابعة المدارس والوقوف على احتياجاتها وتوفير المستلزمات الأساسية للطلبة والطالبا، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي لدعم العملية التربوية وتحسينها وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلبة من خلال تنفيذ الأنشطة اللامنهجية.

من جهته، أوضح مدير التربية والتعليم الدكتور تيسير الجراح أهمية ودور المجتمع المحلي في تحسين قطاع التعليم وأنهم الشركاء الأساسيين في تطوير ودعم العملية التعليمية، لافتا إلى ضرورة تبادل الخبرات والتعاون بين جميع الأطراف لتحسين جودة التعليم في لواء الوسطية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

--(بترا)

ا.ح/از/ه ح

21/02/2024 21:50:10