الحراسيس: إعلان بداية رمضان يحدده أهل الاختصاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا) - قال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام، الدكتور أحمد الحراسيس، إن إعلان بداية الشهر المبارك وغرة شوال من اختصاص مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام.

وأهاب الحراسيس بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بتحديد بداية شهر رمضان من أهل الاختصاص، تحقيقا لوحدة المجتمع، في إشارة إلى ما تم تداوله من أخبار غير دقيقة عن الموضوع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

--(بترا)

وهـ/أز/ هـ ح

21/02/2024 21:17:47