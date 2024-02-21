الحراسيس: إعلان بداية رمضان يحدده أهل الاختصاص

الحراسيس: إعلان بداية رمضان يحدده أهل الاختصاص
التاريخ
2/21/2024 2:36:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا) - قال الناطق الإعلامي لدائرة الإفتاء العام، الدكتور أحمد الحراسيس، إن إعلان بداية الشهر المبارك وغرة شوال من اختصاص مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام.
وأهاب الحراسيس بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بتحديد بداية شهر رمضان من أهل الاختصاص، تحقيقا لوحدة المجتمع، في إشارة إلى ما تم تداوله من أخبار غير دقيقة عن الموضوع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
--(بترا)
وهـ/أز/ هـ ح
21/02/2024 21:17:47
MENAFN21022024000117011021ID1107882213
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