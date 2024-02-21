جرش: ورشة عمل عن مفهوم ريادة الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 21 شباط (بترا)- نظم مركز شباب كفرخل النموذجي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان:" مفهوم ريادة الأعمال".
وقال المدرب رأفت البدوي إن عقد ورشات العمل تساهم في تعليم وتمكين الشباب على كيفية إنشاء المشاريع الصغيرة والترويج الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتدريبهم على أحدث التقنيات للارتقاء بهم إلى مستقبل مهني أفضل.
وتحدث عن مفهوم الريادة والتنافسية والابتكار في الأعمال وكيفية بناء الفريق وأسباب نجاحه ومهارات الاتصال والتواصل وآلية إنشاء مشاريع ريادية إبداعية، مبينًا أن الورشة تتيح الفرصة للشباب للحصول على التدريب النوعي لتلبية احتياجات سوق العمل أو إنشاء أعمال خاصة بهم.
واشتمل التدريب على التعريف بمشاريع الريادة التي تعد من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي وأدوات التوظيف الأمثل للموارد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
--(بترا)
ع . ف /أز/ هـ ح
21/02/2024 21:12:22
MENAFN21022024000117011021ID1107882212
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