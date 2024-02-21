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جرش: ورشة عمل عن مفهوم ريادة الأعمال

2/21/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 21 شباط (بترا)- نظم مركز شباب كفرخل النموذجي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان:" مفهوم ريادة الأعمال".
وقال المدرب رأفت البدوي إن عقد ورشات العمل تساهم في تعليم وتمكين الشباب على كيفية إنشاء المشاريع الصغيرة والترويج الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتدريبهم على أحدث التقنيات للارتقاء بهم إلى مستقبل مهني أفضل.
وتحدث عن مفهوم الريادة والتنافسية والابتكار في الأعمال وكيفية بناء الفريق وأسباب نجاحه ومهارات الاتصال والتواصل وآلية إنشاء مشاريع ريادية إبداعية، مبينًا أن الورشة تتيح الفرصة للشباب للحصول على التدريب النوعي لتلبية احتياجات سوق العمل أو إنشاء أعمال خاصة بهم.
واشتمل التدريب على التعريف بمشاريع الريادة التي تعد من أهم مرتكزات النمو الاقتصادي وأدوات التوظيف الأمثل للموارد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
--(بترا)
ع . ف /أز/ هـ ح
21/02/2024 21:12:22

MENAFN21022024000117011021ID1107882212

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