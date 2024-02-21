مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية يزور تعاونيات بمادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- زار مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، عددا من الجمعيات التعاونية في محافظة مادبا؛ للاطلاع على مشاريعها وأنشطتها الاقتصادية، ودورها التنموي في خدمة المجتمعات المحلية، وللوقوف على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه العمل التعاوني قي المحافظة.

واستهل الشلبي جولته بحضور مديرة تعاون مادبا نعايم الزبن، بزيارة دار المحافظة ولقاء محافظ مادبا نايف الهدايات، متحدثا عن أهمية العمل التعاوني ومدى مساهمة التعاونيات في إحداث التنمية المحلية واستدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا وتوفيرها للعديد من فرص العمل اللائق.

وفي الوقت الذي أبدى فيه الهدايات استعداده لتقديم الدعم للعمل التعاوني، وتذليل أية معيقات قد تواجه التعاونيات في المحافظة، أكد أهمية القطاع التعاوني ومساهمته في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.

واشتملت الجولة على زيارة جمعية المتقاعدين العسكريين بني حميدة التعاونية، لمشاركة أعضائها الاحتفاء بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وكذلك الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية، مستذكرين مسيرة العطاء المستمر للهاشمين وما بذلوه لخدمة وطننا الغالي، مشيدين بالمكارم الملكية المقدمة للمتقاعدين العسكريين تقديرا لما بذلوه من جهود في خدمة الوطن والعرش الهاشمي.

واستمع الشلبي لمطالب رئيس الجمعية، والتي تمثلت بتسهيل سبل الدعم لتوفير وحدة طاقة شمسية لمبنى الجمعية وكذلك إنشاء محطة فلترة مياه في مخازنها. ومساعدتها في استملاك الأرض المخصصة للجمعية.

كما افتتح الشلبي سوقا تجاريا لجمعية جبل النور التعاونية خلال الجولة، واستمع من لجنة إدارة الجمعية إلى مطالبها فيما يتعلق بتذليل التحديات التي تواجهها وأهمها تسهيل سبل الدعم لإنشاء وحدة طاقة شمسية تخدم السوق التجاري.

وزار كذلك جمعية الأزهار التعاونية، حيث عرضت لجنة إدارة الجمعية مطلبها بتسهيل إقامة مشروع إنتاجي يساهم في دعم أعضاء الجمعية، وكذلك تسهيل سبل الدعم لإنشاء وحدة طاقة شمسية للمساهمة في تخفيض فاتورة الكهرباء المرتفعة الخاصة بقاعات الجمعية، كما تم بحث مشكلة منح التراخيص لمزاولة مهنة تأجير قاعات الجمعية.

وأكد الشلبي أن التعاونيات تساهم إلى جانب القطاعين العام والخاص في مكافحة مشكلتي الفقر والبطالة بمختلف المحافظات، إضافةً إلى دورها في تحسين المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية، من حيث العمل على تقليص الفجوات الاقتصادية والفروقات الاجتماعية.

وقال إن التعاونيات بمفهومها الأشمل تقوم على تلبية احتياجات الأعضاء التعاونيين وخدمتهم من خلال اجتماعهم على تنفيذ مشروع يعود عليهم بالمنفعة.

--(بترا)

رح/أز/ هـ ح

21/02/2024 21:09:08