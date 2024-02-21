مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية يزور تعاونيات بمادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- زار مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، عددا من الجمعيات التعاونية في محافظة مادبا؛ للاطلاع على مشاريعها وأنشطتها الاقتصادية، ودورها التنموي في خدمة المجتمعات المحلية، وللوقوف على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه العمل التعاوني قي المحافظة.
واستهل الشلبي جولته بحضور مديرة تعاون مادبا نعايم الزبن، بزيارة دار المحافظة ولقاء محافظ مادبا نايف الهدايات، متحدثا عن أهمية العمل التعاوني ومدى مساهمة التعاونيات في إحداث التنمية المحلية واستدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا وتوفيرها للعديد من فرص العمل اللائق.
وفي الوقت الذي أبدى فيه الهدايات استعداده لتقديم الدعم للعمل التعاوني، وتذليل أية معيقات قد تواجه التعاونيات في المحافظة، أكد أهمية القطاع التعاوني ومساهمته في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.
واشتملت الجولة على زيارة جمعية المتقاعدين العسكريين بني حميدة التعاونية، لمشاركة أعضائها الاحتفاء بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وكذلك الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية، مستذكرين مسيرة العطاء المستمر للهاشمين وما بذلوه لخدمة وطننا الغالي، مشيدين بالمكارم الملكية المقدمة للمتقاعدين العسكريين تقديرا لما بذلوه من جهود في خدمة الوطن والعرش الهاشمي.
واستمع الشلبي لمطالب رئيس الجمعية، والتي تمثلت بتسهيل سبل الدعم لتوفير وحدة طاقة شمسية لمبنى الجمعية وكذلك إنشاء محطة فلترة مياه في مخازنها. ومساعدتها في استملاك الأرض المخصصة للجمعية.
كما افتتح الشلبي سوقا تجاريا لجمعية جبل النور التعاونية خلال الجولة، واستمع من لجنة إدارة الجمعية إلى مطالبها فيما يتعلق بتذليل التحديات التي تواجهها وأهمها تسهيل سبل الدعم لإنشاء وحدة طاقة شمسية تخدم السوق التجاري.
وزار كذلك جمعية الأزهار التعاونية، حيث عرضت لجنة إدارة الجمعية مطلبها بتسهيل إقامة مشروع إنتاجي يساهم في دعم أعضاء الجمعية، وكذلك تسهيل سبل الدعم لإنشاء وحدة طاقة شمسية للمساهمة في تخفيض فاتورة الكهرباء المرتفعة الخاصة بقاعات الجمعية، كما تم بحث مشكلة منح التراخيص لمزاولة مهنة تأجير قاعات الجمعية.
وأكد الشلبي أن التعاونيات تساهم إلى جانب القطاعين العام والخاص في مكافحة مشكلتي الفقر والبطالة بمختلف المحافظات، إضافةً إلى دورها في تحسين المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية، من حيث العمل على تقليص الفجوات الاقتصادية والفروقات الاجتماعية.
وقال إن التعاونيات بمفهومها الأشمل تقوم على تلبية احتياجات الأعضاء التعاونيين وخدمتهم من خلال اجتماعهم على تنفيذ مشروع يعود عليهم بالمنفعة.
--(بترا)
رح/أز/ هـ ح
21/02/2024 21:09:08
MENAFN21022024000117011021ID1107882211
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