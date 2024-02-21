ورشة تدريبية لتمكين المرأة اقتصاديا في البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 21 شباط (بترا)- نظم المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، التابع لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية مجانية للسيدات المنتجات في محافظة البلقاء في مجال السوشال ميديا والتسويق الإلكتروني.
وتأتي هذه الورشة انطلاقا من الاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتأهيلها لدخول سوق العمل بالمهن التي يتطلبها، أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق مزيد من التنمية.
وقال مساعد رئيس الجامعة، الدكتور سعيد أبو رمان، إن هذه الورشة تأتي تجسيدًا لرؤية الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها الاجتماعي في تمكين وتطوير قدرات أفراد المجتمع، وخاصة النساء، لافتا إلى أن الجامعة تحرص على تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية والخاصة.
بدورها، بينت مديرة المركز الدكتورة ربا أبو شهاب أن المركز وضع المرأة الأردنية على رأس اهتماماته وأولوياته، من خلال الدورات والورش التدريبية اللازمة للمرأة لتمكينها اقتصادياً.
--(بترا)
أع/أز/ هـ ح
21/02/2024 21:04:43
MENAFN21022024000117011021ID1107882210
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