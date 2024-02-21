ورشة تدريبية لتمكين المرأة اقتصاديا في البلقاء التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 21 شباط (بترا)- نظم المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، التابع لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية مجانية للسيدات المنتجات في محافظة البلقاء في مجال السوشال ميديا والتسويق الإلكتروني.

وتأتي هذه الورشة انطلاقا من الاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتأهيلها لدخول سوق العمل بالمهن التي يتطلبها، أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق مزيد من التنمية.

وقال مساعد رئيس الجامعة، الدكتور سعيد أبو رمان، إن هذه الورشة تأتي تجسيدًا لرؤية الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها الاجتماعي في تمكين وتطوير قدرات أفراد المجتمع، وخاصة النساء، لافتا إلى أن الجامعة تحرص على تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية والخاصة.

بدورها، بينت مديرة المركز الدكتورة ربا أبو شهاب أن المركز وضع المرأة الأردنية على رأس اهتماماته وأولوياته، من خلال الدورات والورش التدريبية اللازمة للمرأة لتمكينها اقتصادياً.

--(بترا)

أع/أز/ هـ ح

21/02/2024 21:04:43