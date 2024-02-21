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الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا

2/21/2024 2:36:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)-أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على فرض عقوبات على روسيا، قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحرب الأوكرانية، وستتضمن الحزمة الجديدة إدراج ما يقرب من 200 كيان وفرد على قائمة العقوبات.
ووفقا لـ (دويتشه فيله)، قالت الحكومة البلجيكية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي على منصة (إكس)، إن "سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد العدوان الروسي على أوكرانيا"، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الحزم لتي يوافق عليها التكتل شمولية.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إن الإجراءات العقابية تستهدف أيضا مصادر حصول صناعة الأسلحة الروسية على المكونات التي تستخدم في تصنيع الطائرات بدون طيار.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
21/02/2024 21:00:29

MENAFN21022024000117011021ID1107882209

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