الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)-أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على فرض عقوبات على روسيا، قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحرب الأوكرانية، وستتضمن الحزمة الجديدة إدراج ما يقرب من 200 كيان وفرد على قائمة العقوبات.
ووفقا لـ (دويتشه فيله)، قالت الحكومة البلجيكية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي على منصة (إكس)، إن "سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد العدوان الروسي على أوكرانيا"، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الحزم لتي يوافق عليها التكتل شمولية.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إن الإجراءات العقابية تستهدف أيضا مصادر حصول صناعة الأسلحة الروسية على المكونات التي تستخدم في تصنيع الطائرات بدون طيار.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
21/02/2024 21:00:29
MENAFN21022024000117011021ID1107882209
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