تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
التاريخ
2/21/2024 2:36:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 21 شباط (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم مقابل العملتين بنسبة 0.09 بالمئة مقابل الدولار ليصل عند 1.2614 دولار، و بنسبة 0.08 بالمئة أمام اليورو عند 1.1670 يورو.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
21/02/2024 20:57:38
MENAFN21022024000117011021ID1107882208
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