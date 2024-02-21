تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 21 شباط (بترا)- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).

وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم مقابل العملتين بنسبة 0.09 بالمئة مقابل الدولار ليصل عند 1.2614 دولار، و بنسبة 0.08 بالمئة أمام اليورو عند 1.1670 يورو.

--(بترا)

رش/أز/ ع ط

21/02/2024 20:57:38