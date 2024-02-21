حوارية في اليرموك حول دور المرأة في المجالس المنتخبة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 21 شباط (بترا)- نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة اليرموك،اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول دور المرأة في المجالس المنتخبة في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية، وذلك ضمن مشروع نزاهة الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية.

وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة إلى أن المرأة الأردنية تمكنت من تحقيق المكانة التي تستحقها، انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث المنظومة السياسية بحيث تتمكن المرأة الأردنية من الاضطلاع بدورها النهضوي في كافة مناحي الحياة.

من جانبها ، أكدت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، أن دعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات هو عنوان عمل المركز والهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه مسترشدا الطريق من توجيهات جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

بدورها ، أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب أسماء الرواحنة أهمية تمكين المرأة كونها تمثل نصف المجتمع فلا بد أن يكون لديها إلمام في الموضوعات السياسية التي تعتبر البنية الأساسية التي ستؤدي الى بناء أعمق وأكبر في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار.

بدورها أكدت النائب الدكتورة صباح الدردور أن البرامج التي تستهدف المرأة وتمكينها عليها أن تكون برامج هادفة وشاملة لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والبيئية والتعليمية والاقتصادية، فضلا عن أهمية تنفيذ المشاريع التنموية والدراسات البحثية التي تستهدف المرأة وتؤثر بشكل إيجابي على تمكين المرأة بمختلف أدوارها.

فيما أوضحت عضو مجلس محافظة اربد رولا البطاينة ان التمكين السياسي للمرأة يعد أحد المجالات المهمة للعمل في المجالس المنتخبة وغير منفصل عن باقي المجالات، مشيرة إلى أن مجالات التمكين متعددة وبحاجة للعمل معا وبشكل متوافق يتناسب مع الأولويات وتحديد الاحتياجات مما يخدم العمل السياسي.

من جانبها، قالت عضو مجلس محافظة اربد ليلاس الدلقموني إن الأردن بذل ولا يزال يبذل جهودا واضحة في تحسين وضع المرأة على مستوى السياسيات والتشريعات فضلا عن المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لافتة إلى أن السنوات الأخيرة باتت مبشرة بوجود المرأة في الحياة السياسية والعامة.

--(بترا)

ا.ح/از/ ع ط

21/02/2024 20:57:02