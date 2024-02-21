حوارية في اليرموك حول دور المرأة في المجالس المنتخبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 21 شباط (بترا)- نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في الجامعة اليرموك،اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول دور المرأة في المجالس المنتخبة في التمكين السياسي والمساءلة المجتمعية، وذلك ضمن مشروع نزاهة الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية.
وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة إلى أن المرأة الأردنية تمكنت من تحقيق المكانة التي تستحقها، انطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث المنظومة السياسية بحيث تتمكن المرأة الأردنية من الاضطلاع بدورها النهضوي في كافة مناحي الحياة.
من جانبها ، أكدت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، أن دعم المرأة الأردنية وتمكينها في مختلف المجالات هو عنوان عمل المركز والهدف الرئيس الذي يسعى إلى تحقيقه مسترشدا الطريق من توجيهات جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
بدورها ، أكدت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب أسماء الرواحنة أهمية تمكين المرأة كونها تمثل نصف المجتمع فلا بد أن يكون لديها إلمام في الموضوعات السياسية التي تعتبر البنية الأساسية التي ستؤدي الى بناء أعمق وأكبر في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار.
بدورها أكدت النائب الدكتورة صباح الدردور أن البرامج التي تستهدف المرأة وتمكينها عليها أن تكون برامج هادفة وشاملة لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والبيئية والتعليمية والاقتصادية، فضلا عن أهمية تنفيذ المشاريع التنموية والدراسات البحثية التي تستهدف المرأة وتؤثر بشكل إيجابي على تمكين المرأة بمختلف أدوارها.
فيما أوضحت عضو مجلس محافظة اربد رولا البطاينة ان التمكين السياسي للمرأة يعد أحد المجالات المهمة للعمل في المجالس المنتخبة وغير منفصل عن باقي المجالات، مشيرة إلى أن مجالات التمكين متعددة وبحاجة للعمل معا وبشكل متوافق يتناسب مع الأولويات وتحديد الاحتياجات مما يخدم العمل السياسي.
من جانبها، قالت عضو مجلس محافظة اربد ليلاس الدلقموني إن الأردن بذل ولا يزال يبذل جهودا واضحة في تحسين وضع المرأة على مستوى السياسيات والتشريعات فضلا عن المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لافتة إلى أن السنوات الأخيرة باتت مبشرة بوجود المرأة في الحياة السياسية والعامة.
--(بترا)
ا.ح/از/ ع ط
21/02/2024 20:57:02
MENAFN21022024000117011021ID1107882207
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