مدير منظمة الصحة العالمية: غزة منطقة موت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 21 شباط (بترا) أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأربعاء أن الوضع في قطاع غزة "لا إنساني" وعلى مستوى أوسع، أصبحت غزة منطقة موت".
وأضاف غيبرييسوس" في تصريحات صحفية انه "قد تم تدمير مناطق واسعة من الأراضي، ولقي أكثر من 29 ألف شخص حتفهم، وفقد عدد أكبر بكثير ويُفترض أنهم ماتوا، وأصيب عدد أكبر بكثير. وقد ارتفعت معدلات سوء التغذية الحاد بشكل كبير منذ بدء الحرب، من أقل من 1 بالمئة إلى أكثر من 15 في المئة في بعض المناطق، ما يعرض المزيد من الأرواح للخطر".
واضاف ان هذا الرقم سيرتفع كلما طال أمد الحرب وانقطعت الإمدادات" معربا عن قلقه كون "برنامج الأغذية العالمي ولا يمكنها الدخول إلى شمال غزة بالإمدادات".
وتساءل "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن الأشخاص العاجزين عن المشي حتى من الحصول على الرعاية؟" مضيفا بسؤال أخر "في أي عالم نعيش عندما يتعرض العاملون في مجال الصحة لخطر القصف أثناء قيامهم بعملهم المنقذ للحياة؟
وقال غيبرييسوس إننا "بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن! نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن، ونحتاج إلى وقف سقوط القنابل، ونحتاج إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود." مشددا على "وجوب أن تسود الإنسانية"
--(بترا)
م د/أز / ع ط
21/02/2024 20:51:12
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