مدير منظمة الصحة العالمية: غزة منطقة موت

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 21 شباط (بترا) أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الأربعاء أن الوضع في قطاع غزة "لا إنساني" وعلى مستوى أوسع، أصبحت غزة منطقة موت".

وأضاف غيبرييسوس" في تصريحات صحفية انه "قد تم تدمير مناطق واسعة من الأراضي، ولقي أكثر من 29 ألف شخص حتفهم، وفقد عدد أكبر بكثير ويُفترض أنهم ماتوا، وأصيب عدد أكبر بكثير. وقد ارتفعت معدلات سوء التغذية الحاد بشكل كبير منذ بدء الحرب، من أقل من 1 بالمئة إلى أكثر من 15 في المئة في بعض المناطق، ما يعرض المزيد من الأرواح للخطر".

واضاف ان هذا الرقم سيرتفع كلما طال أمد الحرب وانقطعت الإمدادات" معربا عن قلقه كون "برنامج الأغذية العالمي ولا يمكنها الدخول إلى شمال غزة بالإمدادات".

وتساءل "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن الأشخاص العاجزين عن المشي حتى من الحصول على الرعاية؟" مضيفا بسؤال أخر "في أي عالم نعيش عندما يتعرض العاملون في مجال الصحة لخطر القصف أثناء قيامهم بعملهم المنقذ للحياة؟

وقال غيبرييسوس إننا "بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن! نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن، ونحتاج إلى وقف سقوط القنابل، ونحتاج إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود." مشددا على "وجوب أن تسود الإنسانية"

--(بترا)

م د/أز / ع ط

21/02/2024 20:51:12