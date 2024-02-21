برنامج الأغذية العالمي: شمال القطاع يحتاج لمساعدات إنسانية لتجنب كارثة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- قال مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، سامر عبد الجابر، اليوم الأربعاء، إنّ نصف مليون شخص على شفا المجاعة في غزة، مضيفا أنّ الحرب تمثّل تحدّيًا كبيرًا لنا لإيصال المساعدات، ولم نتمكن من أداء مهامنا بانتظام رغم الحاجة الملحة، وقد لمست صمودًا هائلًا ومميزًا لدى سكان غزة.

وأضاف عبدالجابر إننا نواجه أزمة ملحّة في قطاع غزة ولا بدّ من تخطيها، وتحسين الوضع الأمني لإيصال المساعدات.

وأكد إن سكان قطاع غزّة يعانون انعدام الأمل، ونحن بحاجة ملحة لهدنة أو وقف لإطلاق النار في القطاع، مشيرا إلى أنّ شمال القطاع يحتاج لمساعدات إنسانية لتجنب كارثة.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ ع ط

21/02/2024 20:48:30