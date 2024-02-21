برنامج الأغذية العالمي: شمال القطاع يحتاج لمساعدات إنسانية لتجنب كارثة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- قال مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، سامر عبد الجابر، اليوم الأربعاء، إنّ نصف مليون شخص على شفا المجاعة في غزة، مضيفا أنّ الحرب تمثّل تحدّيًا كبيرًا لنا لإيصال المساعدات، ولم نتمكن من أداء مهامنا بانتظام رغم الحاجة الملحة، وقد لمست صمودًا هائلًا ومميزًا لدى سكان غزة.
وأضاف عبدالجابر إننا نواجه أزمة ملحّة في قطاع غزة ولا بدّ من تخطيها، وتحسين الوضع الأمني لإيصال المساعدات.
وأكد إن سكان قطاع غزّة يعانون انعدام الأمل، ونحن بحاجة ملحة لهدنة أو وقف لإطلاق النار في القطاع، مشيرا إلى أنّ شمال القطاع يحتاج لمساعدات إنسانية لتجنب كارثة.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
21/02/2024 20:48:30
MENAFN21022024000117011021ID1107882205
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