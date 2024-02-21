لبنان يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت21 شباط ( بترا) طالب لبنان مجلس الامن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار 1701، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بحثًا عن الحل السياسي المنشود وحفاظًا على السلم والأمن الإقليميين.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن هذا الموقف أعلنته بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، ردًا على التهديدات التي أطلقها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة حول نية إسرائيل تنفيذ القرار الأممي 1701 بالقوة خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت البعثة في بيانها" إلى أن من يقوم بخرق القرار هي إسرائيل، وخروقاتها البرية، والبحرية والجوية موثّقة لدى مجلس الأمن منذ سنة 2006 وقد تجاوزت 30 ألف خرق".
وشددت البعثة، على أنّ "لبنان أكّد مرارًا وتكرارًا على لسان كبار المسؤولين بأنّه لم يرد يومًا الحرب ولا يسعى إليها اليوم أو مستقبلًا، وأبدى لبنان التزامه الكامل بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية تحفظ حقوقه المشروعة من خلال التطبيق الشامل والمتوازن للقرار 1701".
--(بترا)
ف ج/از / ع ط
21/02/2024 20:47:06
MENAFN21022024000117011021ID1107882204
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