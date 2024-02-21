لبنان يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت21 شباط ( بترا) طالب لبنان مجلس الامن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار 1701، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بحثًا عن الحل السياسي المنشود وحفاظًا على السلم والأمن الإقليميين.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن هذا الموقف أعلنته بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، ردًا على التهديدات التي أطلقها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة حول نية إسرائيل تنفيذ القرار الأممي 1701 بالقوة خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت البعثة في بيانها" إلى أن من يقوم بخرق القرار هي إسرائيل، وخروقاتها البرية، والبحرية والجوية موثّقة لدى مجلس الأمن منذ سنة 2006 وقد تجاوزت 30 ألف خرق".

وشددت البعثة، على أنّ "لبنان أكّد مرارًا وتكرارًا على لسان كبار المسؤولين بأنّه لم يرد يومًا الحرب ولا يسعى إليها اليوم أو مستقبلًا، وأبدى لبنان التزامه الكامل بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية تحفظ حقوقه المشروعة من خلال التطبيق الشامل والمتوازن للقرار 1701".

--(بترا)

ف ج/از / ع ط

21/02/2024 20:47:06