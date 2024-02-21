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أوقاف مادبا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

2/21/2024 2:36:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 21 شباط (بترا) أقامت مديرية أوقاف محافظة مادبا بعد صلاة المغرب في مسجد الحمد بمادبا احتفالًا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفتين.
وقال مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد، إنه في ظل الأحداث التي تجري في قطاع غزة تأتي ذكرى الإسراء والمعراج مبشرة بقرب الفرج والنصر.
وأشار إلى أن رعاية المقدسات الإسلامية في القدس من أولى أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني والحفاظ على القدس الأقصى وهو محور مهم من محاور الإسراء والمعراج.
واستعرض مفتي مادبا يوسف أبو حسين مشاهد الرسول عليه السلام خلال رحلة المعراج بروحه وجسده.
وقدمت فرقة الرضوان للإنشاد الديني عددا من الأناشيد بهذه المناسبة العطرة.
--(بترا)
ج ب/أز/ ع ط
21/02/2024 20:34:11

MENAFN21022024000117011021ID1107882203

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