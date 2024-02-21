أوقاف مادبا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 21 شباط (بترا) أقامت مديرية أوقاف محافظة مادبا بعد صلاة المغرب في مسجد الحمد بمادبا احتفالًا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفتين.
وقال مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد، إنه في ظل الأحداث التي تجري في قطاع غزة تأتي ذكرى الإسراء والمعراج مبشرة بقرب الفرج والنصر.
وأشار إلى أن رعاية المقدسات الإسلامية في القدس من أولى أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني والحفاظ على القدس الأقصى وهو محور مهم من محاور الإسراء والمعراج.
واستعرض مفتي مادبا يوسف أبو حسين مشاهد الرسول عليه السلام خلال رحلة المعراج بروحه وجسده.
وقدمت فرقة الرضوان للإنشاد الديني عددا من الأناشيد بهذه المناسبة العطرة.
--(بترا)
ج ب/أز/ ع ط
21/02/2024 20:34:11
MENAFN21022024000117011021ID1107882203
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