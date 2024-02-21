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جامعة الزرقاء تحصد برونزية بطولة اتحاد الجامعات الأردنية لخماسي كرة القدم

2/21/2024 2:36:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 21 شباط (بترا)-حصدت جامعة الزرقاء كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية ضمن الدورة الرياضية الشتوية للجامعات الأردنية لفرق كرة القدم الخماسي والتي أقيمت في العقبة خلال الفترة من 16-21 من شباط الحالي.
ورعى حفل افتتاح البطولة وكذلك تتويج فريق الجامعة الفائز رئيس الإتحاد الأردني للجامعات الأردنية ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، حيث فاز فريق جامعة الزرقاء بالدور الأول على فريق جامعة اليرموك 6 – 3 وفريق جامعة آل البيت 3-1 والتعادل الإيجابي مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ليتأهل بذلك للدور الثاني متصدرًا المجموعة، وبعد ذلك فاز على فريق جامعة عمان الأهلية بنتيجة 4 - 2 ليحصد كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، في بيان صحفي اليوم، إن فوز الجامعة بكأس المركز الثالث والميداليات البرونزية في بطولة اتحاد الجامعات الأردني لخماسي كرة القدم هو نجاح رياضي يعكس التميز والتحصيل الرياضي للجامعة،كما يثبت هذا الفوز قدرة الجامعة على المنافسة والتفوق في مختلف المجالات، ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات الرياضية في المملكة.
من جانبه قال عميد شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء الدكتور ماجد مساعدة ان فريق الجامعة أظهر تألقًا ملحوظًا خلال المباريات ونجح في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مشيرًا إلى ان هذا الإنجاز الرياضي للجامعة له أبعاد إيجابية عديدة على مستوى الطلبة والموظفين والشركاء الخارجيين.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
21/02/2024 20:29:41

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