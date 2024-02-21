جامعة الزرقاء تحصد برونزية بطولة اتحاد الجامعات الأردنية لخماسي كرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 21 شباط (بترا)-حصدت جامعة الزرقاء كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية ضمن الدورة الرياضية الشتوية للجامعات الأردنية لفرق كرة القدم الخماسي والتي أقيمت في العقبة خلال الفترة من 16-21 من شباط الحالي.
ورعى حفل افتتاح البطولة وكذلك تتويج فريق الجامعة الفائز رئيس الإتحاد الأردني للجامعات الأردنية ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، حيث فاز فريق جامعة الزرقاء بالدور الأول على فريق جامعة اليرموك 6 – 3 وفريق جامعة آل البيت 3-1 والتعادل الإيجابي مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ليتأهل بذلك للدور الثاني متصدرًا المجموعة، وبعد ذلك فاز على فريق جامعة عمان الأهلية بنتيجة 4 - 2 ليحصد كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، في بيان صحفي اليوم، إن فوز الجامعة بكأس المركز الثالث والميداليات البرونزية في بطولة اتحاد الجامعات الأردني لخماسي كرة القدم هو نجاح رياضي يعكس التميز والتحصيل الرياضي للجامعة،كما يثبت هذا الفوز قدرة الجامعة على المنافسة والتفوق في مختلف المجالات، ويعزز مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات الرياضية في المملكة.
من جانبه قال عميد شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء الدكتور ماجد مساعدة ان فريق الجامعة أظهر تألقًا ملحوظًا خلال المباريات ونجح في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مشيرًا إلى ان هذا الإنجاز الرياضي للجامعة له أبعاد إيجابية عديدة على مستوى الطلبة والموظفين والشركاء الخارجيين.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
21/02/2024 20:29:41
MENAFN21022024000117011021ID1107882202
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