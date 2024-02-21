ورشة حول الأمن السيبراني في العطاءات الحكومية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)-عقدت دائرة العطاءات الحكومية والشركة الاستشارية المتخصصة لتقييم وتعزيز الأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول الأمن السيبراني والمخاطر الناتجة عن الهجمات السيبرانية.

وتحدث مدير الدائرة، المهندس محمود خليفات عن أهمية الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن "العطاءات الحكومية" من الدوائر السباقة بتلبية متطلبات الأمن السيبراني الحكومي من خلال البدء بمشروع تأهيل دائرة العطاءات الحكومية لتحقيق متطلبات الإطار الوطني للأمن السيبراني والذي سيسهم في دفع عجلة التحول الرقمي فيها.

ولفت إلى أنه للحفاظ على استمرارية الأعمال والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التحول الرقمي للخدمات، كانت الضرورة لتطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني لتحديد المخاطر وتدريب الموظفين على التعامل معها وكيفية حماية البيانات الحساسة الخاصة بالعمل أو البيانات الشخصية من الهجمات الإلكترونية.

وأكد أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع وعلى المؤسسات الحكومية أن تبادر في اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز أمنها السيبراني وحماية البيانات.

--(بترا)

م ح/أز / ع ط

21/02/2024 20:28:09