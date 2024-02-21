ورشة حول الأمن السيبراني في العطاءات الحكومية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)-عقدت دائرة العطاءات الحكومية والشركة الاستشارية المتخصصة لتقييم وتعزيز الأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول الأمن السيبراني والمخاطر الناتجة عن الهجمات السيبرانية.
وتحدث مدير الدائرة، المهندس محمود خليفات عن أهمية الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن "العطاءات الحكومية" من الدوائر السباقة بتلبية متطلبات الأمن السيبراني الحكومي من خلال البدء بمشروع تأهيل دائرة العطاءات الحكومية لتحقيق متطلبات الإطار الوطني للأمن السيبراني والذي سيسهم في دفع عجلة التحول الرقمي فيها.
ولفت إلى أنه للحفاظ على استمرارية الأعمال والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التحول الرقمي للخدمات، كانت الضرورة لتطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني لتحديد المخاطر وتدريب الموظفين على التعامل معها وكيفية حماية البيانات الحساسة الخاصة بالعمل أو البيانات الشخصية من الهجمات الإلكترونية.
وأكد أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع وعلى المؤسسات الحكومية أن تبادر في اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز أمنها السيبراني وحماية البيانات.
--(بترا)
م ح/أز / ع ط
21/02/2024 20:28:09
MENAFN21022024000117011021ID1107882201
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